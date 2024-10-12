"Чипурей, чипурей": в Киеве водитель прокляла экипаж патрульной полиции (видео)

Женщина несколько раз проговорила "чипурей, чипурей", делая пассы руками. Водитель, как отмечает Алексей Билошицкий, с признаками наркотического опьянения проехать к врачу-наркологу на освидетельствование категорически отказалась.

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В Киеве водитель на авто Toyota совершила дерзкое нарушение правил дорожного движения и после остановки патрульными женщина наслала на правоохранителей проклятия на неизвестном языке. Об этом случае рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В видео с бодикамер полицейских заметно, как женщина спорит с патрульными и разрывает в клочья постановление об админнарушении, после того, как "подрезала" другой автомобиль, создав опасную ситуацию на дороге.

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Также водитель, вперемешку с нецензурной бранью, на обоих патрульных наслала проклятия на неизвестном языке.

Водитель, как отмечает Алексей Билошицкий, с признаками наркотического опьянения проехать к врачу-наркологу на освидетельствование категорически отказалась. Поэтому в придачу женщина получила протокол по ст. 130 КУоАП, то есть управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, что влечет за собой наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Напомним, в Киеве произошло резонансное ДТП. Иномарка Mercedes вылетела на тротуар и едва не наехала на людей, которые отдыхали в кафе. Водитель заявил, что работает на "Океан Эльзы", и его "отмажут".

Также Фокус писал, что на трассе "Киев-Чоп" на Львовщине произошла авария, во время которой столкнулись грузовик, микроавтобус Mercedes Sprinter, легковой автомобиль Skoda и автобус Plaxton Elite. От полученных травм погибли три человека.