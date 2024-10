В центре Киева произошло резонансное ДТП: пострадавшие обратились к "Океану Эльзы" и владелице известного бренда

Продюсер Яна Теранис опубликовала в сториз видео аварии, которая произошла 10 октября, и рассказала о неподобающем поведении виновника и патрульных полицейских.

Продюсер Яна Теранис опубликовала сториз ДТП, которое произошло с ней и ее друзьями Марией и Полиной Чупайленко в центре Киева 10 октября. На видео с камер наблюдения видно, как на тротуар на улице Саксаганского, где стояли столики кафе, выехал автомобиль "Мерседес" и чуть не наехал на людей. Пострадавшие вызвали патрульных, но описанная далее ситуация привлекает вероятного работника Святослава Вакарчука и владелицу бренда One by One.

Резонансное ДТП произошло в центре Киева

Согласно сториз Яны Теранис, они с друзьями находились за столиком уличного кафе 10 октября 2024 года. На видео с камеры наблюдения видно, как Яна отошла и в этот момент на тротуар вылетел автомобиль и травмировал ее друзей.

По словам Яны, водитель вышел из авто и признался, что хотел "потягаться с другой тачкой, но немного не получилось". Затем он заявил, что работает на группу "Океан Эльзы", что его "отмажут" и предложил деньги, согласно истории Яны.

Далее девушка утверждает, что на место прибыл адвокат водителя и патрульная полиция. Адвокат бросался на потерпевших, а в протокол их не вписали. "На неоднократные просьбы сделать это полицейские отказывались вести диалог, мягко говоря", — написала Яна. Также адвокат набросился и на внезапного прохожего пожилого возраста.

Она сказала, что тест водителя на алкоголь патрульные так и не сделали. Также Яна отметила, что патрульные все же записали данные пострадавших, но после полуночи и не как потерпевших, а как нарушителей комендантского часа. Хотя нарушителями они стали из-за ДТП, потому что их задержали на месте происшествия.

Также девушка написала, что впоследствии на месте происшествия появилась Лидия Сметана, владелица бренда One by One, который совместно с группой "Океан Эльзы" выпустили коллекцию одежды к 30-летию группы и опубликовала ее фото.

Фото и сториз с места происшествия поделилась еще одна из пострадавших.

Она отметила, что на руке водителя был бумажный браслет с надписью STAFF и "Океан Эльзы". Также рассказала, что они с друзьями получили травмы и, возмущенные ситуацией, обратились к адвокатам.

Они также тегнули владелицу машины, Святослава Вакарчука, патрульную полицию и "Океан Эльзы", чтобы инцидент получил огласку.

Реакция Лидии Сметаны

Ее страница была закрыта. После открытия появился пост, под которым отключены комментарии. Она написала, что 10 октября "произошел инцидент с участием ее личного водителя".

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе. Есть пострадавшие — у одной девушки диагностировано сотрясение мозга", — написала Лидия.

Она написала, что "крайне шокирована всей этой ситуацией" и держит ее на личном контроле.

"С пострадавшими уже связалась. Одна из них на связи, остальных жду ответа по состоянию их здоровья и помощи, которую я могу предоставить", — сообщила Сметана, сказав, что соответствующие правоохранительные органы "вчера были вызваны на место происшествия, все необходимые тесты водитель сдал — они отрицательные".

Также она заявила, что водитель не имеет никакого отношения к группе "Океан Эльзы".

"На нем был браслет "staff", который получают службы и весь персонал для входа во Дворец спорта во время событий. Сейчас это — концерты ОЕ, поэтому там название СОБЫТИЯ — "Океан Эльзы. 30 лет. Тот день", — написала женщина, сказав, что "приносит искренние соболезнования пострадавшим" и остается "открытой для связи с ними по любым вопросам".

Реакция "Океана Эльзы"

На странице группы появилось сообщение, что они не имеют отношения к водителю. И даже с ним не знакомы.

Патрульная полиция инцидент не комментировала.

