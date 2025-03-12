Судно Solong въехало в зарегистрированный в США танкер Stena Immaculate, который перевозил топливо для ВМС США. На борту обоих судов вспыхнули пожары, 36 человек удалось спасти, а один считается пропавшим без вести.

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Капитаном судна, протаранившего танкер армии США в Северном море, оказался россиянин. Об этом пишет издание Sky News.

После инцидента в Северном море владелец контейнеровоза Solong, который вызвал столкновение с танкером, перевозившим топливо для американской авиабазы, заявил, что его капитан и часть команды являются гражданами РФ, остальной экипаж — филиппинцы.

Капитана контейнеровоза Solong арестовали.

Водное ДТП произошло 10 марта недалеко от побережья Восточного Йоркшира, Solong въехал зарегистрированный в США танкер Stena Immaculate, который перевозил топливо для ВМС США. На борту обоих судов вспыхнули пожары, 36 человек удалось спасти, а один считается пропавшим без вести.

Полиция Хамберсайда сообщила, что 59-летний мужчина находится под стражей, чтобы провести расследование, и полицейские общаются с причастными, чтобы выяснить, что произошло.

Детективы Хамберсайда сотрудничают с отделом расследования морских аварий Великобритании, и сообщалось, что власти США и Португалии возглавят расследование случившегося.

Судно Stena Immaculate, которым управляет американская фирма Crowley, стояло на месте и стояло на якоре, ожидая, пока освободится причал в порту Киллингхолм на реке Хамбер, когда в него врезался Solong, вызвав огромные пожары и взрывы, дым от которых был виден из космоса.

Капитана также обвиняют по подозрению в непредумышленном убийстве, поскольку во время столкновения погиб один из матросов.

"Этот случай продолжил серию инцидентов на море с участием россиян, в которых пострадала инфраструктура стран НАТО", — пишет издание.

Напомним, что у берегов произошло кораблекрушение грузового судна Solong под флагом Португалии и танкера США Stena Immaculate. В Белом доме не исключают, что португальский корабль могли удаленно взломать из России и направить в американское судно, которое стояло на якоре.