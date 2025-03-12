Судно Solong в'їхало в зареєстрований у США танкер Stena Immaculate, який перевозив паливо для ВМС США. На борту обох суден спалахнули пожежі, 36 людей вдалося врятувати, а один вважається зниклим безвісти.

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Капітаном судна, що протаранив танкер армії США в Північному морі, виявився росіянин. Про це пише видання Sky News.

Після інциденту в Північному морі власник контейнеровоза Solong, який спричинив зіткнення з танкером, який перевозив паливо для американської авіабази, заявив, що його капітан і частина команди є громадянами РФ, решта екіпажу — філіппінці.

Капітана контейнеровоза Solong заарештували.

Водна ДТП сталася 10 березня неподалік узбережжя Східного Йоркшира, Solong в'їхав зареєстрований у США танкер Stena Immaculate, який перевозив паливо для ВМС США. На борту обох суден спалахнули пожежі, 36 людей вдалося врятувати, а один вважається зниклим безвісти.

Поліція Хамберсайда повідомила, що 59-річний чоловік перебуває під вартою, щоб провести розслідування, і поліцейські спілкуються з причетними, щоб з’ясувати, що сталося.

Детективи Хамберсайда співпрацюють із відділом розслідування морських аварій Великобританії, і повідомлялося, що влада США та Португалії очолить розслідування того, що сталося.

Судно Stena Immaculate, яким керує американська фірма Crowley, стояло на місці та стояло на якорі, чекаючи, поки звільниться причал у порту Кіллінгхолм на річці Хамбер, коли в нього врізався Solong, спричинивши величезні пожежі та вибухи, дим від яких було видно з космосу.

Капітана також звинувачують за підозрою в ненавмисному вбивстві, оскільки під час зіткнення загинув один із матросів.

"Цей випадок продовжив серію інцидентів на морі за участю росіян, в яких постраждала інфраструктура країн НАТО", — пише видання.

Нагадаємо, що біля берегів сталася корабельна аварія вантажного судна Solong під прапором Португалії і танкера США Stena Immaculate. У Білому домі не відкидають, що португальський корабель могли віддалено зламати з Росії та спрямувати в американське судно, яке стояло на якорі.