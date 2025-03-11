Корабельна аварія біля Британії: вантажне судно могли "зламати" з РФ і направити в танкер США

Судно Solong під португальським прапором, завантажене кислотою, могли перетворити на таран, зламавши систему управління.

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Біля берегів Великої Британії продовжують ліквідовувати наслідки корабельної аварії вантажного судна Solong під прапором Португалії і танкера США Stena Immaculate. У Білому домі не відкидають, що португальський корабель могли віддалено зламати з Росії та спрямувати в американське судно, яке стояло на якорі. Про це повідомляє Daily Mail.

Корабельна аварія біля берегів Британії

Представник Білого дому відмовився виключити можливість нечесної гри під час аварії танкера в Північному морі, висловивши припущення, що одне із суден могло бути зламано.

Вантажне судно під португальським прапором, що перевозило ціанід, врізалося в американський військовий нафтовий танкер, після чого обидва судна загорілися, а в Північне море вилилося кілька тонн авіаційного палива. Танкер Stena Immaculate був зафрахтований американською армією і перевозив військові вантажі. На момент виходу з грецького порту Агії Теодорі нафтовий танкер був завантажений приблизно 18 000 тоннами авіапалива.

А на борту Solong перебувало 15 контейнерів, заповнених ціанідом натрію — високотоксичною і розчинною у воді сполукою.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив морському сайту gCaptain.com, що не виключена можливість нечесної гри. Було висловлено припущення, що Solong міг бути зламаний Росією або іншими ворожими державами і перетворений на "таран".

Кораблі Stena Immaculate і Solong горять у Північному морі Фото: Соцмережi

Повідомляється, що з обох кораблів врятували 36 моряків. Власник Solong Ернст Расс із Гамбурга повідомив, що один із 14 членів екіпажу судна все ще числиться зниклим безвісти.

За останніми даними португальське судно рухалося зі швидкістю 16 вузлів (близько 18 миль на годину) уздовж східного узбережжя Англії, його екіпаж, здавалося, не помітив величезного танкера, що стояв на якорі попереду, і врізався в нього боком.

За словами професора історії ВМС США Сала Меркольяно, 461-футовий Solong "навіть не сповільнив хід", врізавшись "на повному ходу" в борт 600-футового танкера, мабуть, діючи на автопілоті.

На Даунінг-стріт офіційний представник прем'єр-міністра Кіра Стармера заявив, що зіткнення кораблів біля узбережжя Великої Британії являє собою "вкрай тривожну ситуацію". Адже в Північному морі опинилися тонни токсичних речовин, які можуть вбити сотні морських птахів і риб. Міністр оборони США Піт Гегсет досі не прокоментував те, що трапилося.

Нагадаємо, у середині лютого біля берегів Італії вибухнув танкер, який перевозив російську нафту. Танкер під прапором Мальти, який транспортував російську нафту в Європу, зупинився в порту Савона, де на його борту прогриміли 2 вибухи. Детонація сталася під час розвантаження судна.