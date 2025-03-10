Аварія біля берегів Британії: у Північному морі зіткнулися танкер зі США і вантажний корабель (відео)

Триває рятувальна операція, поки обидва судна горять. Невідомо скільки людей залишилося на борту.

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Танкер і вантажне судно зіткнулися в Північному морі неподалік Великої Британії. Аварія сталася недалеко від узбережжя Лінкольншира. У підсумку обидва судна загорілися. Це Solong — контейнеровоз під португальським прапором. І Stena Immaculate — танкер під прапором США. Про це повідомляє Sky News.

Кораблі Stena Immaculate і Solong горять у Північному морі

За даними берегової охорони, тривогу було оголошено о 9:48 ранку, і на місце події відправили гелікоптер і чотири рятувальні катери. Також було відправлено літак із фіксованим крилом і "судна, здатні гасити пожежі". Берегова охорона повідомляла, що "люди покидали судна", але незрозуміло, скільки ще людей залишилися на борту.

Відомо, що танкер під прапором США MV Stena Immaculate стояв на якорі, судно, як припускають, перевозило великий запас авіапалива. Попередньо, Solong — контейнеровоз, що плаває під португальським прапором, у нього врізався.

"Надходили повідомлення про те, що після зіткнення судна покинуло кілька людей, а на обох суднах виникли пожежі", — додали в береговій охороні.

Кораблі Stena Immaculate і Solong горять у Північному морі

Передбачається, що Stena Immaculate вийшла з грецького порту Агії Теодорі.

Тим часом "Солонг" прямував із шотландського порту Грейнджмут у Роттердам, Нідерланди.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, що обидва кораблі охоплені вогнем, а в небо здіймаються клуби чорного диму.

Нагадаємо, у середині лютого біля берегів Італії вибухнув танкер, який перевозив російську нафту. Танкер під прапором Мальти, який транспортував російську нафту в Європу, зупинився в порту Савона, де на його борту прогриміли 2 вибухи. Детонація сталася під час розвантаження судна.