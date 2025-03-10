Крушение у берегов Британии: в Северном море столкнулись танкер из США и грузовой корабль (видео)
Продолжается спасательная операция, пока оба судна горят. Неизвестно сколько человек осталось на борту.
Танкер и грузовое судно столкнулись в Северном море недалеко Великобритании. Крушение произошло недалеко от побережья Линкольншира. В итоге оба судна загорелись. Это Solong — контейнеровоз под португальским флагом. И Stena Immaculate — танкер под флагом США. Об этом сообщает Sky News.
По данным береговой охраны, тревога была объявлена в 9:48 утра, и на место происшествия были отправлены вертолет и четыре спасательных катера. Также были отправлены самолет с фиксированным крылом и "суда, способные тушить пожары". Береговая охрана сообщала, что "люди покидали суда", но неясно, сколько еще человек остались на борту.
Читать также
Господство в воздухе. Истребитель шестого поколения NGAD преодолел важный рубеж
Малыш впервые в жизни увидел собаку, но все смеются с реакции самого пса (фото)
Топ-7 знаковых Android-смартфонов, которые заставили отказаться от iPhone (фото, видео)
Чаты владельцев смартфонов будут отслеживать, иначе их банковские счета мгновенно опустеют
Известно, что танкер под флагом США MV Stena Immaculate стоял на якоре, судно, как предполагается, перевозило большой запас авиатоплива. Предварительно, Solong — контейнеровоз, плавающий под португальским флагом, в него врезался.
"Поступали сообщения о том, что после столкновения суда покинуло несколько человек, а на обоих судах возникли пожары", — добавили в береговой охране.
Предполагается, что Stena Immaculate вышла из греческого порта Агии Теодори.
Тем временем "Солонг" направлялся из шотландского порта Грейнджмут в Роттердам, Нидерланды.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что оба корабля охвачены огнем, а в небо поднимаются клубы черного дыма.
Напомним, в середине февраля у берегов Италии взорвался танкер, который перевозил российскую нефть. Танкер под флагом Мальты, который транспортировал российскую нефть в Европу остановился в порту Савона, где на его борту прогремели 2 взрыва. Детонация произошла во время разгрузки судна.
Читать также
Три НАТО вместо одного: какое будущее ждет Альянс и где в нем Украина
Кремль захочет проверить работоспособность статьи 5 НАТО, — глава немецкой разведки
"Непредсказуемая ситуация": заявления Трампа расшатывают стабильность на Гренландии, — The Guardian
"Кричали "Слава Украине!": Вэнс заявил, что протестующие преследовали его 3-летнюю дочь