Крушение у берегов Британии: в Северном море столкнулись танкер из США и грузовой корабль (видео)

Продолжается спасательная операция, пока оба судна горят. Неизвестно сколько человек осталось на борту.

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Танкер и грузовое судно столкнулись в Северном море недалеко Великобритании. Крушение произошло недалеко от побережья Линкольншира. В итоге оба судна загорелись. Это Solong — контейнеровоз под португальским флагом. И Stena Immaculate — танкер под флагом США. Об этом сообщает Sky News.

Корабли Stena Immaculate и Solong горят в Северном море

По данным береговой охраны, тревога была объявлена ​​в 9:48 утра, и на место происшествия были отправлены вертолет и четыре спасательных катера. Также были отправлены самолет с фиксированным крылом и "суда, способные тушить пожары". Береговая охрана сообщала, что "люди покидали суда", но неясно, сколько еще человек остались на борту.

Известно, что танкер под флагом США MV Stena Immaculate стоял на якоре, судно, как предполагается, перевозило большой запас авиатоплива. Предварительно, Solong — контейнеровоз, плавающий под португальским флагом, в него врезался.

"Поступали сообщения о том, что после столкновения суда покинуло несколько человек, а на обоих судах возникли пожары", — добавили в береговой охране.

Корабли Stena Immaculate и Solong горят в Северном море

Предполагается, что Stena Immaculate вышла из греческого порта Агии Теодори.

Тем временем "Солонг" направлялся из шотландского порта Грейнджмут в Роттердам, Нидерланды.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что оба корабля охвачены огнем, а в небо поднимаются клубы черного дыма.

Напомним, в середине февраля у берегов Италии взорвался танкер, который перевозил российскую нефть. Танкер под флагом Мальты, который транспортировал российскую нефть в Европу остановился в порту Савона, где на его борту прогремели 2 взрыва. Детонация произошла во время разгрузки судна.