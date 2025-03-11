Кораблекрушение возле Британии: грузовое судно могли "взломать" из РФ и направить в танкер США

Судно Solong под португальским флагом, груженное кислотой, могли превратить в таран, взломав систему управления.

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У берегов Великобритании продолжают ликвидировать последствия кораблекрушения грузового судна Solong под флагом Португалии и танкера США Stena Immaculate. В Белом доме не исключают, что португальский корабль могли удаленно взломать из России и направить в американское судно, которое стояло на якоре. Об этом сообщает Daily Mail.

Кораблекрушение у берегов Британии

Представитель Белого дома отказался исключить возможность нечестной игры при крушении танкера в Северном море, высказав предположение, что одно из судов могло быть взломано.

Грузовое судно под португальским флагом, перевозившее цианид, врезалось в американский военный нефтяной танкер, после чего оба судна загорелись, а в Северное море вылилось несколько тонн авиационного топлива. Танкер Stena Immaculate был зафрахтован американской армией и перевозил военные грузы. На момент выхода из греческого порта Агии Теодори нефтяной танкер был загружен примерно 18 000 тоннами авиатоплива.

А на борту Solong находилось 15 контейнеров, заполненных цианидом натрия — высокотоксичным и растворимым в воде соединением.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил морскому сайту gCaptain.com, что не исключена возможность нечестной игры. Было высказано предположение, что Solong мог быть взломан Россией или другими враждебными государствами и превращен в "таран".

Корабли Stena Immaculate и Solong горят в Северном море Фото: Соцсети

Сообщается, что с обоих кораблей спасли 36 моряков. Владелец Solong Эрнст Расс из Гамбурга сообщил, что один из 14 членов экипажа судна все еще числится пропавшим без вести.

По последним данным португальское судно двигалось со скоростью 16 узлов (около 18 миль в час) вдоль восточного побережья Англии, его экипаж, казалось, не заметил огромный танкер, стоящий на якоре впереди, и врезался в него боком.

По словам профессора истории ВМС США Сала Меркольяно, 461-футовый Solong "даже не замедлил ход", врезавшись "на полном ходу" в борт 600-футового танкера, по-видимому, действуя на автопилоте.

На Даунинг-стрит официальный представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что столкновение кораблей у побережья Великобритании представляет собой "крайне тревожную ситуацию". Ведь в Северном море оказались тонны токсичных веществ, которые могут убить сотни морских птиц и рыб. Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не прокомментировал случившиеся.

Напомним, в середине февраля у берегов Италии взорвался танкер, который перевозил российскую нефть. Танкер под флагом Мальты, который транспортировал российскую нефть в Европу остановился в порту Савона, где на его борту прогремели 2 взрыва. Детонация произошла во время разгрузки судна.