Lamborghini певицы Шакиры попало в ДТП: что произошло (фото)

Lamborghini Шакиры стоит около 260 000 долларов и вполне вероятно, что вскоре его выставят на продажу или аукцион.

Автомобиль марки Lamborghini Urus 2022 года, который певица Шакира подарила своему фанату, попал в ДТП и нуждается в ремонте. Об этом пишет Need To Know.

Майкл Мехия из Колумбии, который выиграл Lamborghini в конкурсе, который устроила Шакира в поддержку ее сингла Soltera, столкнулся в США с другим автомобилем. Сам Майкл не пострадал в результате аварии, но его ждет большой счет за ремонт.

Авто Шакиры попало в ДТП Фото: Скриншот

Попользоваться звездным авто колумбиец успел несколько месяцев, ведь Шакира передала Lamborghini, а также чек на 90 000 долларов на покрытие налогов и расходов на машину только 6 декабря 2024 года.

Мужчина утверждает, что автомобиль, который снялся в клипе Шакиры, обходится ему примерно в 2500 долларов в месяц.

Майкл Мехия возле Lamborghini Фото: Инстаграм

Он рассказал местной прессе, что эта сумма даже не содержит расходов на топливо и техническое обслуживание. Налоги, юридические сборы за передачу прав и расходы на страхование стали настоящим бременем для Майкла. И хотя он чрезвычайно благодарен за победу в конкурсе, он рассматривает возможность продажи или выставления автомобиля на аукцион.

Lamborghini Шакиры стоит около 260 000 долларов, но его стоимость может быть намного выше, поскольку певица сама разработала его дизайн. Он имеет 666-сильный двигатель V8 и может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Напомним, в ноябре 2024 года Шакира сообщила, что подарит одному из фанатов новенький Lamborghini.

В феврале Шакира рассказала о тяжелом расставании с Жераром Пике.