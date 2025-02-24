Жуткий зверь: в Японии показали самый необычный суперкар Lamborghini (фото, видео)

Суперкар The Beast от японского ателье Value Progress — серьезно доработанный Lamborghini Diablo с очень нестандартным агрессивным дизайном.

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В Японии выполнили экстравагантный тюнинг Lamborghini Diablo. Культовый суперкар 90-х превратили в настоящего монстра. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Lamborghini Diablo — работа ателье Value Progress. Проект назвали The Beast ("Зверь"). Коллекционный суперкар изменился до неузнаваемости — надо хорошо вглядеться, чтобы узнать модель.

Внешность купе Lamborghini Diablo выполнена в стиле босодзоку, который был популярен среди японских байкеров 70-х и 80-х. Также авторы проекта вдохновлялись аниме.

Авто отличается агрессивным дизайном

Lamborghini Diablo стал значительно более брутальным на вид. Его облачили в своеобразные "латы" из стеклопластика. Появились выраженный обвес, огромное антикрыло и агрессивная решетка радиатора. Фары суперкара заменили, а сзади установили сразу восемь круглых фонарей и четыре выхлопные трубы.

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Тюнинг Lamborghini Diablo существенно увеличил его размеры. The Beast достигает 5030 мм в длину, 2040 мм в ширину и 1260 мм в высоту.

Сзади установили огромное антикрыло

Техническая "начинка" авто не претерпела изменений. Суперкар Lamborghini Diablo оснащен 5,7-литровым V12, который развивал от 492 до 550 л.с., в зависимости от версии.

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