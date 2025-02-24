Моторошний звір: в Японії показали найнезвичніший суперкар Lamborghini (фото, відео)

Суперкар The Beast від японського ательє Value Progress — серйозно доопрацьований Lamborghini Diablo із дуже нестандартним агресивним дизайном.

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У Японії виконали екстравагантний тюнінг Lamborghini Diablo. Культовий суперкар 90-х перетворили на справжнього монстра. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Lamborghini Diablo – робота ательє Value Progress. Проєкт назвали The Beast ("Звір"). Колекційний суперкар змінився до невпізнання – треба добре вгледітися, аби упізнати модель.

Зовнішність купе Lamborghini Diablo виконана в стилі босодзоку, який був популярним серед японських байкерів 70-х і 80-х. Також автори проєкту надихалися аніме.

Авто вирізняється агресивним дизайном

Lamborghini Diablo став значно брутальнішим на вигляд. Його одягнули в своєрідні "лати" зі склопластику. З’явилися виражений обвіс, величезне антикрило та агресивна решітка радіатора. Фари суперкара замінили, а ззаду встановили одразу вісім круглих ліхтарів та чотири вихлопні труби.

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Тюнінг Lamborghini Diablo суттєво збільшив його розміри. The Beast сягає 5030 мм завдовжки, 2040 мм завширшки та 1260 мм заввишки.

Ззаду встановили величезне антикрило

Технічна "начинка" авто не зазнала змін. Суперкар Lamborghini Diablo оснащений 5,7-літровим V12, який розвивав від 492 до 550 к. с., залежно від версії.

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