"Я мать-одиночка": Шакира рассказала о тяжелом расставании с Жераром Пике

О разрыве артистки и футболиста стало известно в 2022 году. От их союза подрастают двое сыновей.

Related video

Колумбийская певица Шакира рассказала о своем тяжелом разрыве с Жераром Пике спустя три года после новостей об окончании их романа. Об этом пишет Marca.

Артистка объявила, что разошлась с бывшей звездой "Барселоны" в июне 2022 года на фоне слухов о его измене после 11 лет совместной жизни.

У бывшей пары есть двое детей: 12-летний Милан и 10-летний Саша.

А в новом интервью Шакира призналась, что музыка была главным, что помогло ей преодолеть эту разлуку.

Хотя звезда сцены считает, что ее шансы на любовь "все меньше и меньше", Шакира продолжает сосредотачиваться на том, чтобы быть сильной матерью-одиночкой для своих мальчиков.

Шакира и Жерар Пике Фото: Getty Images

Она сказала: "Я узнала, что моя музыка имеет терапевтический эффект. Лично я прошла через несколько тяжелых лет, разлука и все такое, но музыка была как клей, который снова сплотил меня".

Мама двоих детей призналась, что помнит разделы своей жизни через собственную музыку.

"Я отвечаю за этих двух детей, этих двух младенцев, которые так сильно зависят от меня, и я мать-одиночка, у меня нет ни мужа, ни домохозяйки, чтобы помочь мне с чем-то", — рассказала знаменитость.

Шакира и Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа певицы Waka Waka (This Time for Africa). Они обнародовали свои отношения в мае 2011 года и стали родителями сына Милана в 2013 году и Саши в 2015 году.

После разрыва с певицей Пике закрутил роман с Кларой Чиа Марти.

Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Instagram @3gerardpique

Накануне на церемонии вручения премии "Грэмми-2025" Шакира одержала победу в номинации "Лучший латиноамериканский поп-альбом" за свой Las Mujeres Ya No Lloran. На публике артистка появилась с подросшими сыновьями.

Ранее Фокус писал о фотосессии Шакиры для мужского глянца.