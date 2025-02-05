"Я мати-одиначка": Шакіра розповіла про важке розставання з Жераром Піке

Про розрив артистки та футболіста стало відомо у 2022 році. Від їхнього союзу підростають двоє синів.

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Колумбійська співачка Шакіра розповіла про свій "важкий" розрив із Жераром Піке через три роки після новин про закінчення їхнього роману. Про це пише Marca.

Артистка оголосила, що розійшлася з колишньою зіркою "Барселони" у червні 2022 року на тлі чуток про його зраду після 11 років спільного життя.

У колишньої пари є двоє дітей: 12-річний Мілан і 10-річний Саша.

А в новому інтерв’ю Шакіра зізналася, що музика була головним, що допомогло їй подолати цю розлуку.

Хоча зірка сцени вважає, що її шанси на кохання "дедалі менші", Шакіра продовжує зосереджуватися на тому, щоб бути сильною матір’ю-одиначкою для своїх хлопчиків.

Шакіра та Жерар Піке Фото: Getty Images

Вона сказала: "Я дізналася, що моя музика має терапевтичний ефект. Особисто я пройшла через кілька важких років, розлука та все таке, але музика була як клей, який знову згуртував мене".

Мама двох дітей зізналася, що памʼятає розділи свого життя через власну музику.

"Я відповідаю за цих двох дітей, цих двох немовлят, які так сильно залежать від мене, і я мати-одиначка, у мене немає ні чоловіка, ні домогосподарки, щоб допомогти мені з чимось", — розповіла знаменитість.

Шакіра та Піке познайомилися у 2010 році на зйомках кліпу співачки Waka Waka (This Time for Africa). Вони оприлюднили свої стосунки в травні 2011 року і стали батьками сина Мілана у 2013 році і Саші у 2015 році.

Після розриву зі співачкою Піке закрутив роман із Кларою Чіа Марті.

Жерар Піке та Клара Чіа Марті Фото: Instagram @3gerardpique

Напередодні на церемонії вручення премії "Греммі-2025" Шакіра отримала перемогу в номінації "Найкращий латиноамериканський поп-альбом" за свій Las Mujeres Ya No Lloran. На публіці артистка зʼявилася з підрослими синами.

Раніше Фокус писав про фотосесію Шакіри для чоловічого глянцю.