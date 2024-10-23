Шакіра знялася в пікантній фотосесії для модного чоловічого глянцю (фото)

Шакіра два роки тому розлучилася з іспанським футболістом Жераром Піке. Співачка дуже складно пережила цей момент.

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Відома колумбійська співачка, танцівниця і модель Шакіра знялася в пікантній фотосесії для листопадового випуску іспанського чоловічого журналу GQ. В інтерв'ю 22 жовтня зірка поділилася, як пережила розрив із колишнім чоловіком, футболістом Жераром Піке.

На спекотних фотографіях Шакіра позувала в незвичайному чорному силіконовому бюстгальтері, зібравши свої довгі локони у високий хвіст.

На іншому знімку співачка постала в крихітній сітчастій спідниці від Ді Петса, бордовому топі з ПВХ без бретелей від Старкет і чорних вінтажних черевиках на шнурівці.

Ще на одній фотографії двоє молодих чоловіків тримають зірку на руках, одягнену у відверту сукню від Ділари Фіндікоглу і босоніжки на ремінцях від Флор де Марії.

Під час інтерв'ю Шакіра розповіла, як пережила розлучення зі знаменитим іспанським футболістом Жераром Піке. 47-річна виконавиця хіта Hips Don't Lie зізналася, що використовувала музику, щоб висловити свою гіркоту через розставання. Колишня пара підтвердила закінчення своїх 11-річних стосунків у червні 2022 року, незабаром після того, як зірку "Барселони" і збірної Іспанії Піке співачка звинуватила у зраді. У колишнього подружжя є двоє синів: 11-річний Мілан і 9-річний Саша.

Обговорюючи процес зцілення у своєму останньому альбомі Las Mujeres Ya No Lloran, вона зізналася: "Було нелегко усвідомити всю вразливість, яку я відчувала, коли писала цей альбом, а потім виплеснути її назовні. Протягом багатьох місяців після розставання я мовчала, поки не почала писати музику. Це був мій спосіб зцілення. І він продовжує ним бути".

Раніше, 27 червня, Шакіра розповіла про особисте життя після скандального розриву. У 2022 році стало відомо про розставання артистки та футболіста Жерара Піке. Він зрадив кохану з кількома жінками.