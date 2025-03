Lamborghini співачки Шакіри потрапило у ДТП: що сталось (фото)

Lamborghini Шакіри коштує близько 260 000 доларів і цілком ймовірно, що незабаром його виставлять на продаж або аукціон.

Автомобіль марки Lamborghini Urus 2022 року, який співачка Шакіра подарувала своєму фанату, потрапило у ДТП та потребує ремонту. Про це пише Need To Know.

Майкл Мехія із Колумбії, який виграв Lamborghini у конкурсі, що влаштувала Шакіра на підтримку її синглу Soltera, зіштовхнувся в США з іншим автомобілем. Сам Майкл не постраждав внаслідок аварії, але на нього чекає великий рахунок за ремонт.

Авто Шакіри потрапило у ДТП Фото: Скриншот

Покористуватись зірковим авто колумбієць встиг кілька місяців, адже Шакіра передала Lamborghini, а також чек на 90 000 доларів на покриття податків та витрат на машину лише 6 грудня 2024 року.

Чоловік стверджує, що автомобіль, який знявся в кліпі Шакіри, обходиться йому приблизно у 2500 доларів на місяць.

Майкл Мехія біля Lamborghini Фото: Інстаграм

Він розповів місцевій пресі, що ця сума навіть не містить витрат на паливо і технічне обслуговування. Податки, юридичні збори за передавання прав та витрати на страхування стали справжнім тягарем для Майкла. І хоча він надзвичайно вдячний за перемогу в конкурсі, він розглядає можливість продажу або виставлення автомобіля на аукціон.

Lamborghini Шакіри коштує близько 260 000 доларів, але його вартість може бути набагато вищою, оскільки співачка сама розробила його дизайн. Він має 666-сильний двигун V8 і може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 305 км/год.

