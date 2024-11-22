Шакіра подарує одному з фанатів новенький Lamborghini за $240 000 (фото, відео)

Шакіра розіграє серед фоловерів у Instagram новий Lamborghini Urus. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно повторити танець зірки на відео.

Шакіра подарує одному з прихильників кросовер Lamborghini Urus. Попдіва заявила, що елітне авто розіграють серед її фоловерів в Instagram.

Цей Lamborghini Urus нещодавно знявся у кліпі Шакіри на пісню Soltera, який за місяць зібрав 79 мільйонів переглядів на Youtube. У відео автомобіль потрапляє в невелику аварію, проте пошкоджені колісний диск та поріг повинні швидко відремонтувати.

Авто знімалося в новому кліпі Шакіри Фото: instagram/shakira

Охочі виграти авто Шакіри повинні бути повнолітніми фоловерами зірки в Instagram та мусять зареєструватися на спеціальному сайті elcarrodeshakira.com. Потім їм потрібно повторити запальний танець Шакіри з кліпу Solterra та завантажити відео з ним у Instagram або TikTok.

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Шакіра з командою відберуть п’ятьох фіналістів танцювального конкурсу. Переможця ж оберуть голосуванням в інтернеті і оголосять 6 грудня.

Відомо, що розігруватиметься новий Lamborghini Urus S із 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 666 к. с. Кросовер коштує від 240 000 доларів. Він здатен розігнатися до сотні за 3,5 с і розвинути 305 км/год.

Між іншим, нещодавно хакери в незвичний спосіб заволоділи новеньким Lamborghini відомого спортсмена.

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