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Авто

Хакери у незвичний спосіб викрали Lamborghini відомого спортсмена (фото)

Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan, Кріс Брайант, викрадення авто
Фото: Denver Post | Lamborghini Huracan викрали в Лас-Вегасі

Зловмисники зламали пошту бейсболіста Кріса Брайанта та змінили адресу доставки придбаного Lamborghini Huracan. Поліції вдалося відшукати ексклюзивне авто.

У зіркового американського бейсболіста Кріса Брайанта викрали Lamborghini Huracan. Спортсмен так і не дочекався суперкар із автосалону. Про це повідомляє видання Denver Post.

Гравець команди "Колорадо Рокіс" і чемпіон 2016 року Кріс Брайант придбав за $340 000 суперкар Lamborghini Huracan 2023 року. Оскільки зараз він тимчасово проживає у Лас-Вегасі, то замовив доставку авто саме туди. Утім, дороге авто до нього так і не доїхало, тому невдовзі бейсболіст звернувся до поліції.

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Власником авто є бейсболіст Кріс Брайант
Фото: Wikipedia

У рамках розслідування було встановлено, що хакери зламали електронну пошту Кріса Брайанта і надіслали від його імені листа автодилеру, в якому змінили адресу доставки Lamborghini. Так вони змогли викрасти суперкар .

За допомогою камер відеоспостереження поліція змогла відслідкувати маршрут автовоза з Lamborghini Huracan. Суперкар виявити суперкар біля однієї з СТО Лас-Вегаса. Її власник зазначив, що авто привезли для ремонту електрообладнання.

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Коли викрадач приїхав забрати Lamborghini з СТО, його затримали. Під час обшуку в нього вдома виявили ще кілька зниклих авто, а також ключі, підроблені документи та інструменти, які використовують, щоб перебивати VIN-номери машин.

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Вартість Lamborghini Huracan становить 340 000 доларів

Також вдалося затримати ще кількох підозрюваних. Lamborghini Huracan вже передали законному власнику.

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