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Авто

Хакеры необычным способом угнали Lamborghini известного спортсмена (фото)

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Фото: Denver Post | Lamborghini Huracan угнали в Лас-Вегасе

Злоумышленники взломали почту бейсболиста Криса Брайанта и изменили адрес доставки приобретенного Lamborghini Huracan. Полиции удалось отыскать эксклюзивное авто.

У звездного американского бейсболиста Криса Брайанта угнали Lamborghini Huracan. Спортсмен так и не дождался суперкар из автосалона. Об этом сообщает издание Denver Post.

Игрок команды "Колорадо Рокис" и чемпион 2016 года Крис Брайант приобрел за $340 000 суперкар Lamborghini Huracan 2023 года. Поскольку сейчас он временно проживает в Лас-Вегасе, то заказал доставку авто именно туда. Впрочем, дорогое авто к нему так и не доехало, поэтому вскоре бейсболист обратился в полицию.

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Владельцем авто является бейсболист Крис Брайант
Фото: Wikipedia

В рамках расследования было установлено, что хакеры взломали электронную почту Криса Брайанта и отправили от его имени письмо автодилеру, в котором изменили адрес доставки Lamborghini. Так они смогли похитить суперкар.

С помощью камер видеонаблюдения полиция смогла отследить маршрут автовоза с Lamborghini Huracan. Суперкар обнаружить суперкар возле одной из СТО Лас-Вегаса. Ее владелец отметил, что авто привезли для ремонта электрооборудования.

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Когда угонщик приехал забрать Lamborghini с СТО, его задержали. Во время обыска у него дома обнаружили еще несколько пропавших авто, а также ключи, поддельные документы и инструменты, которые используют, чтобы перебивать VIN-номера машин.

Lamborghini Huracan Tecnica, суперкар Lamborghini Huracan, Крис Брайант, угон авто Fullscreen
Стоимость Lamborghini Huracan составляет 340 000 долларов

Также удалось задержать еще нескольких подозреваемых. Lamborghini Huracan уже передали законному владельцу.

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