Хакеры необычным способом угнали Lamborghini известного спортсмена (фото)
Злоумышленники взломали почту бейсболиста Криса Брайанта и изменили адрес доставки приобретенного Lamborghini Huracan. Полиции удалось отыскать эксклюзивное авто.
У звездного американского бейсболиста Криса Брайанта угнали Lamborghini Huracan. Спортсмен так и не дождался суперкар из автосалона. Об этом сообщает издание Denver Post.
Игрок команды "Колорадо Рокис" и чемпион 2016 года Крис Брайант приобрел за $340 000 суперкар Lamborghini Huracan 2023 года. Поскольку сейчас он временно проживает в Лас-Вегасе, то заказал доставку авто именно туда. Впрочем, дорогое авто к нему так и не доехало, поэтому вскоре бейсболист обратился в полицию.
В рамках расследования было установлено, что хакеры взломали электронную почту Криса Брайанта и отправили от его имени письмо автодилеру, в котором изменили адрес доставки Lamborghini. Так они смогли похитить суперкар.
С помощью камер видеонаблюдения полиция смогла отследить маршрут автовоза с Lamborghini Huracan. Суперкар обнаружить суперкар возле одной из СТО Лас-Вегаса. Ее владелец отметил, что авто привезли для ремонта электрооборудования.Важно
Когда угонщик приехал забрать Lamborghini с СТО, его задержали. Во время обыска у него дома обнаружили еще несколько пропавших авто, а также ключи, поддельные документы и инструменты, которые используют, чтобы перебивать VIN-номера машин.
Также удалось задержать еще нескольких подозреваемых. Lamborghini Huracan уже передали законному владельцу.
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