Какие автомобили чаще всего угоняют в Украине в 2024 году (статистика)

Больше всего случаев незаконного завладения авто зафиксировано в Донецкой, Херсонской и Волынской областях. Чаще всего угоняют Nissan, ВАЗ и Volkswagen.

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В Украине отмечается резкое сокращение количества угонов авто. За январь-сентябрь 2024 года украли 765 транспортных средств. Такую статистику публикует Опендатабот.

Для сравнения: за 9 месяцев прошлого года было угнано 1249 авто (на 70% больше), а за аналогичный период 2022 года этот показатель составил 11 734 единицы. Больше всего таких преступлений зафиксировано в Донецкой (256), Херсонской (166) и Волынской (104) областях. А вот в Ивано-Франковской области за 2024 год не произошло ни одного угона.

Больше всего авто угоняют в Донецкой, Херсонской и Волынской областях Фото: opendatabot

За 2024 год незаконно завладели 516 легковыми автомобилями, 98 грузовиками, 42 мотоциклами, 41 прицепом и 33 тракторами. Чаще всего угоняют авто марок Nissan, ВАЗ и Volkswagen.

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Какие марки авто чаще всего угоняют в Украине:

Nissan — 61 авто. ВАЗ — 57 ед. Volkswagen — 53 ед. Mitsubishi — 48 ед. ГАЗ — 27 ед. Ford — 24 ед. КамАЗ — 22 ед. Renault — 21 ед. Opel — 20 ед. Другие — 432 ед.

Чаще всего угоняют Nissan, ВАЗ и Volkswagen Фото: opendatabot

Среди моделей самыми популярными среди угонщиков оказались пикапы Mitsubishi L200 (17 авто) и Nissan Navara (15), а также минивэн Volkswagen Transporter (14 ед.).

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