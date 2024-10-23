Какие автомобили чаще всего угоняют в Украине в 2024 году (статистика)
Больше всего случаев незаконного завладения авто зафиксировано в Донецкой, Херсонской и Волынской областях. Чаще всего угоняют Nissan, ВАЗ и Volkswagen.
В Украине отмечается резкое сокращение количества угонов авто. За январь-сентябрь 2024 года украли 765 транспортных средств. Такую статистику публикует Опендатабот.
Для сравнения: за 9 месяцев прошлого года было угнано 1249 авто (на 70% больше), а за аналогичный период 2022 года этот показатель составил 11 734 единицы. Больше всего таких преступлений зафиксировано в Донецкой (256), Херсонской (166) и Волынской (104) областях. А вот в Ивано-Франковской области за 2024 год не произошло ни одного угона.
За 2024 год незаконно завладели 516 легковыми автомобилями, 98 грузовиками, 42 мотоциклами, 41 прицепом и 33 тракторами. Чаще всего угоняют авто марок Nissan, ВАЗ и Volkswagen.
Какие марки авто чаще всего угоняют в Украине:
- Nissan — 61 авто.
- ВАЗ — 57 ед.
- Volkswagen — 53 ед.
- Mitsubishi — 48 ед.
- ГАЗ — 27 ед.
- Ford — 24 ед.
- КамАЗ — 22 ед.
- Renault — 21 ед.
- Opel — 20 ед.
- Другие — 432 ед.
Среди моделей самыми популярными среди угонщиков оказались пикапы Mitsubishi L200 (17 авто) и Nissan Navara (15), а также минивэн Volkswagen Transporter (14 ед.).
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