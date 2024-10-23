Які автомобілі частіше за все викрадають в Україні у 2024 році (статистика)
Найбільше випадків незаконного заволодіння авто зафіксовано в Донецькій, Херсонській та Волинській областях. Частіше за все викрадають Nissan, ВАЗ і Volkswagen.
В Україні відзначається різке скорочення кількості викрадень авто. За січень-вересень 2024 року вкрали 765 транспортних засобів. Таку статистику публікує Опендатабот.
Для порівняння: за 9 місяців минулого року було викрадено 1249 авто (на 70% більше), а за аналогічний період 2022 року цей показник склав 11 734 одиниці. Найбільше таких злочинів зафіксовано в Донецькій (256), Херсонській (166) та Волинській (104) областях. А от у Івано-Франківський області за 2024 рік не сталося жодного викрадення.
За 2024 рік незаконно заволоділи 516 легковими автомобілями, 98 вантажівками, 42 мотоциклами, 41 причепом та 33 тракторами. Частіше за все викрадають авто марок Nissan, ВАЗ та Volkswagen.
Які марки авто найчастіше викрадають в Україні:
- Nissan – 61 авто.
- ВАЗ – 57 од.
- Volkswagen – 53 од.
- Mitsubishi – 48 од.
- ГАЗ – 27 од.
- Ford – 24 од.
- КамАЗ – 22 од.
- Renault – 21 од.
- Opel – 20 од.
- Інші — 432 од.
Серед моделей найпопулярнішими серед викрадачів виявилися пікапи Mitsubishi L200 (17 авто) і Nissan Navara (15), а також мінівен Volkswagen Transporter (14 од.).
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