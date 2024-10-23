Які автомобілі частіше за все викрадають в Україні у 2024 році (статистика)

Найбільше випадків незаконного заволодіння авто зафіксовано в Донецькій, Херсонській та Волинській областях. Частіше за все викрадають Nissan, ВАЗ і Volkswagen.

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В Україні відзначається різке скорочення кількості викрадень авто. За січень-вересень 2024 року вкрали 765 транспортних засобів. Таку статистику публікує Опендатабот.

Для порівняння: за 9 місяців минулого року було викрадено 1249 авто (на 70% більше), а за аналогічний період 2022 року цей показник склав 11 734 одиниці. Найбільше таких злочинів зафіксовано в Донецькій (256), Херсонській (166) та Волинській (104) областях. А от у Івано-Франківський області за 2024 рік не сталося жодного викрадення.

Найбільше авто викрадають у Донецькій, Херсонській та Волинській областях Фото: opendatabot

За 2024 рік незаконно заволоділи 516 легковими автомобілями, 98 вантажівками, 42 мотоциклами, 41 причепом та 33 тракторами. Частіше за все викрадають авто марок Nissan, ВАЗ та Volkswagen.

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Які марки авто найчастіше викрадають в Україні:

Nissan – 61 авто. ВАЗ – 57 од. Volkswagen – 53 од. Mitsubishi – 48 од. ГАЗ – 27 од. Ford – 24 од. КамАЗ – 22 од. Renault – 21 од. Opel – 20 од. Інші — 432 од.

Найчастіше викрадають Nissan, ВАЗ і Volkswagen Фото: opendatabot

Серед моделей найпопулярнішими серед викрадачів виявилися пікапи Mitsubishi L200 (17 авто) і Nissan Navara (15), а також мінівен Volkswagen Transporter (14 од.).

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