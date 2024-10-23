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Авто

Які автомобілі частіше за все викрадають в Україні у 2024 році (статистика)

викрадення авто, викрадають авто
Фото: autoua.net | В Україні різко знизилася кількість викрадень авто

Найбільше випадків незаконного заволодіння авто зафіксовано в Донецькій, Херсонській та Волинській областях. Частіше за все викрадають Nissan, ВАЗ і Volkswagen.

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В Україні відзначається різке скорочення кількості викрадень авто. За січень-вересень 2024 року вкрали 765 транспортних засобів. Таку статистику публікує Опендатабот.

Для порівняння: за 9 місяців минулого року було викрадено 1249 авто (на 70% більше), а за аналогічний період 2022 року цей показник склав 11 734 одиниці. Найбільше таких злочинів зафіксовано в Донецькій (256), Херсонській (166) та Волинській (104) областях. А от у Івано-Франківський області за 2024 рік не сталося жодного викрадення.

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Найбільше авто викрадають у Донецькій, Херсонській та Волинській областях
Фото: opendatabot

За 2024 рік незаконно заволоділи 516 легковими автомобілями, 98 вантажівками, 42 мотоциклами, 41 причепом та 33 тракторами. Частіше за все викрадають авто марок Nissan, ВАЗ та Volkswagen.

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Які марки авто найчастіше викрадають в Україні:

  1. Nissan – 61 авто.
  2. ВАЗ – 57 од.
  3. Volkswagen – 53 од.
  4. Mitsubishi – 48 од.
  5. ГАЗ – 27 од.
  6. Ford – 24 од.
  7. КамАЗ – 22 од.
  8. Renault – 21 од.
  9. Opel – 20 од.
  10. Інші — 432 од.
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Найчастіше викрадають Nissan, ВАЗ і Volkswagen
Фото: opendatabot

Серед моделей найпопулярнішими серед викрадачів виявилися пікапи Mitsubishi L200 (17 авто) і Nissan Navara (15), а також мінівен Volkswagen Transporter (14 од.).

Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко виріс попит на авто зі США.

Також ми писали, що продажі електрокарів в Україні обвалилися на 50%.