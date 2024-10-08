Продажі електромобілів в Україні упали на 50%: які моделі продовжують купувати (фото)

Попит на електромобілі в Україні різко знизився у вересні. У новому сегменті зазвичай купують електрокари з Китаю, а у вживаному — Nissan Leaf і Tesla.

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Продажі електромобілів в Україні вперше за тривалий час продемонстрували значне падіння. У вересні було придбано 4289 нових і вживаних електрокарів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з серпнем попит на електромобілі в Україні знизився одразу на 50% і навіть порівняно з вереснем 2023 року є незначне падіння на 0,2%.

Більшість проданих електрокарів є легковими – 4157 (870 нових та 3287 вживаних). Комерційних моделей придбали 132 і новими з них є лише 13. Загалом, частка нових електромобілів виросла із 18% до 21%.

У новому сегменті переважають електромобілі з Китаю. У лідери вийшов Zeekr 001.

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ТОП 5 популярних нових електрокарів в Україні за вересень 2024 року:

Zeekr 001 – 109 проданих авто. Volkswagen ID.4 – 103 проданих авто. Honda M-NV – 102 од. BYD Song Plus – 91 од. Nissan Ariya – 74 од.

Серед електрокарів із пробігом лідерами залишаються Nissan Leaf та моделі Tesla.

Nissan Leaf залишається лідером у вживаному сегменті Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 440 проданих авто. Tesla Model 3 – 325 од. Tesla Model Y – 310 од. Volkswagen e-Golf – 196 од. Hyundai Kona – 179 од.

Усього за дев’ять місяців 2024 року українці придбали 39,9 тис. електрокарів, із яких 80% були вживаними.

До речі, в Україні з'явилися незвичні американські електрокросовери з караоке та запасом ходу 700 км.

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