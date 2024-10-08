Продажі електромобілів в Україні упали на 50%: які моделі продовжують купувати (фото)
Попит на електромобілі в Україні різко знизився у вересні. У новому сегменті зазвичай купують електрокари з Китаю, а у вживаному — Nissan Leaf і Tesla.
Продажі електромобілів в Україні вперше за тривалий час продемонстрували значне падіння. У вересні було придбано 4289 нових і вживаних електрокарів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з серпнем попит на електромобілі в Україні знизився одразу на 50% і навіть порівняно з вереснем 2023 року є незначне падіння на 0,2%.
Більшість проданих електрокарів є легковими – 4157 (870 нових та 3287 вживаних). Комерційних моделей придбали 132 і новими з них є лише 13. Загалом, частка нових електромобілів виросла із 18% до 21%.
У новому сегменті переважають електромобілі з Китаю. У лідери вийшов Zeekr 001.
ТОП 5 популярних нових електрокарів в Україні за вересень 2024 року:
- Zeekr 001 – 109 проданих авто.
- Volkswagen ID.4 – 103 проданих авто.
- Honda M-NV – 102 од.
- BYD Song Plus – 91 од.
- Nissan Ariya – 74 од.
Серед електрокарів із пробігом лідерами залишаються Nissan Leaf та моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 440 проданих авто.
- Tesla Model 3 – 325 од.
- Tesla Model Y – 310 од.
- Volkswagen e-Golf – 196 од.
- Hyundai Kona – 179 од.
Усього за дев’ять місяців 2024 року українці придбали 39,9 тис. електрокарів, із яких 80% були вживаними.
До речі, в Україні з'явилися незвичні американські електрокросовери з караоке та запасом ходу 700 км.
Також Фокус розповідав, що в нашу країну почали завозити електромобілі Xiaomi.