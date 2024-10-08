Продажи электромобилей в Украине упали на 50%: какие модели продолжают покупать (фото)
Спрос на электромобили в Украине резко снизился в сентябре. В новом сегменте обычно покупают электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan Leaf и Tesla.
Продажи электромобилей в Украине впервые за долгое время продемонстрировали значительное падение. В сентябре было приобретено 4289 новых и подержанных электрокаров. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с августом спрос на электромобили в Украине снизился сразу на 50% и даже по сравнению с сентябрем 2023 года есть незначительное падение на 0,2%.
Большинство проданных электрокаров являются легковыми — 4157 (870 новых и 3287 подержанных). Коммерческих моделей приобрели 132 и новыми из них являются только 13. В общем, доля новых электромобилей выросла с 18% до 21%.
В новом сегменте преобладают электромобили из Китая. В лидеры вышел Zeekr 001.
ТОП 5 популярных новых электрокаров в Украине за сентябрь 2024 года:
- Zeekr 001 — 109 проданных авто.
- Volkswagen ID.4 — 103 проданных авто.
- Honda M-NV — 102 ед.
- BYD Song Plus — 91 ед.
- Nissan Ariya — 74 ед.
Среди электрокаров с пробегом лидерами остаются Nissan Leaf и модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 440 проданных авто.
- Tesla Model 3 — 325 ед.
- Tesla Model Y — 310 ед.
- Volkswagen e-Golf — 196 ед.
- Hyundai Kona — 179 ед.
Всего за девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 39,9 тыс. электрокаров, из которых 80% были бывшими в употреблении.
Кстати, в Украине появились необычные американские электрокроссоверы с караоке и запасом хода 700 км.
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