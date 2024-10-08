Продажи электромобилей в Украине упали на 50%: какие модели продолжают покупать (фото)

Спрос на электромобили в Украине резко снизился в сентябре. В новом сегменте обычно покупают электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan Leaf и Tesla.

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Продажи электромобилей в Украине впервые за долгое время продемонстрировали значительное падение. В сентябре было приобретено 4289 новых и подержанных электрокаров. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с августом спрос на электромобили в Украине снизился сразу на 50% и даже по сравнению с сентябрем 2023 года есть незначительное падение на 0,2%.

Zeekr 001 стал самым популярным новым электрокаром Фото: Topcars UA

Большинство проданных электрокаров являются легковыми — 4157 (870 новых и 3287 подержанных). Коммерческих моделей приобрели 132 и новыми из них являются только 13. В общем, доля новых электромобилей выросла с 18% до 21%.

В новом сегменте преобладают электромобили из Китая. В лидеры вышел Zeekr 001.

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ТОП 5 популярных новых электрокаров в Украине за сентябрь 2024 года:

Zeekr 001 — 109 проданных авто. Volkswagen ID.4 — 103 проданных авто. Honda M-NV — 102 ед. BYD Song Plus — 91 ед. Nissan Ariya — 74 ед.

Среди электрокаров с пробегом лидерами остаются Nissan Leaf и модели Tesla.

Nissan Leaf остается лидером в подержанном сегменте Фото: Nissan

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 440 проданных авто. Tesla Model 3 — 325 ед. Tesla Model Y — 310 ед. Volkswagen e-Golf — 196 ед. Hyundai Kona — 179 ед.

Всего за девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 39,9 тыс. электрокаров, из которых 80% были бывшими в употреблении.

Кстати, в Украине появились необычные американские электрокроссоверы с караоке и запасом хода 700 км.

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