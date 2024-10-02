Угнанный Ferrari за $575 тысяч нашли благодаря наушникам (видео)

В салоне угнанного Ferrari 812 GTS остались наушники AirPods. Благодаря их функции геолокации автомобиль удалось найти.

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Полиция США смогла найти угнанный суперкар Ferrari 812 благодаря наушникам. Об этом рассказали в сюжете канала WFSB 3.

Редкий кабриолет Ferrari 812 GTS угнали вблизи города Гринвич в штате Коннектикут. Владелец автомобиля вспомнил, что оставил в салоне автомобиля беспроводные наушники Apple AirPods.

Полиция использовала функцию поиска гаджета Find My. Благодаря ей удалось установить, что Ferrari с наушниками в салоне находится на заправке.

Полицейские экипажи отправились на АЗС и обнаружили Ferrari 812 GTS, однако угонщик смог скрыться. Впрочем, он оставил в авто свой телефон, что и позволило идентифицировать злоумышленника — им оказался 22-летний Дион Шоттен. Через неделю его арестовали при попытке угона другой машины.

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Суперкар Ferrari 812 GTS — редкая лимитированная модель стоимостью $575 000. Кабриолет оснащен высокооборотным 6,5-литровым V12 мощностью 800 сил. Он способен разогнаться до сотни за 3 с и развить 340 км/ч.

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