Викрадений Ferrari за $575 тисяч знайшли завдяки навушникам (відео)
У салоні викраденого Ferrari 812 GTS залишилися навушники AirPods. Завдяки їхній функції геолокації автомобіль вдалося знайти.
Поліція США змогла знайти викрадений суперкар Ferrari 812 завдяки навушникам. Про це розповіли у сюжеті каналу WFSB 3.
Рідкісний кабріолет Ferrari 812 GTS викрали поблизу міста Гринвіч у штаті Коннектикут. Власник автомобіля згадав, що залишив у салоні автомобіля бездротові навушники Apple AirPods.
Поліція використала функцію пошуку гаджета Find My. Завдяки їй вдалося установити, що Ferrari з навушниками в салоні перебуває на заправці.
Поліцейські екіпажі відправилися на АЗС і виявили Ferrari 812 GTS, проте викрадач зміг втекти. Утім, він залишив у авто свій телефон, що й дало змогу ідентифікувати зловмисника — ним виявився 22-річний Діон Шоттен. Через тиждень його заарештували під час спроби викрадення іншої машини.
Суперкар Ferrari 812 GTS – рідкісна лімітована модель вартістю $575 000. Кабріолет оснащений високооборотним 6,5-літровим V12 потужністю 800 сил. Він здатен розігнатися до сотні за 3 с і розвинути 340 км/год.
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