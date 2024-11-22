Шакира подарит одному из фанатов новенький Lamborghini за $240 000 (фото, видео)

Шакира разыграет среди подписчиков в Instagram новый Lamborghini Urus. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо повторить танец звезды на видео.

Шакира подарит одному из поклонников кроссовер Lamborghini Urus. Попдива заявила, что элитное авто разыграют среди ее фолловеров в Instagram.

Этот Lamborghini Urus недавно снялся в клипе Шакиры на песню Soltera, который за месяц собрал 79 миллионов просмотров на Youtube. В видео автомобиль попадает в небольшую аварию, однако поврежденные колесный диск и порог должны быстро отремонтировать.

Авто снималось в новом клипе Шакиры Фото: instagram/shakira

Желающие выиграть авто Шакиры должны быть совершеннолетними фолловерами звезды в Instagram и должны зарегистрироваться на специальном сайте elcarrodeshakira.com. Затем им нужно повторить зажигательный танец Шакиры из клипа Solterra и загрузить видео с ним в Instagram или TikTok.

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Шакира с командой отберут пятерых финалистов танцевального конкурса. Победителя же выберут голосованием в интернете и объявят 6 декабря.

Известно, что разыгрываться будет новый Lamborghini Urus S с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 666 л. с. Кроссовер стоит от 240 000 долларов. Он способен разогнаться до сотни за 3,5 с и развить 305 км/ч.

Между прочим, недавно хакеры необычным способом завладели новеньким Lamborghini известного спортсмена.

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