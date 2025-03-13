"Не стоит спешить с миром": одна из европейских стран отказалась отправлять миротворцев в Украину

Одна из стран, граничащая с РФ, не планирует отправлять своих военных в Украину даже после достижения мира, опасаясь, что из-за этого ее солдатам будет "угрожать конфликт" с армией другого государства.

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На фоне разговоров о заключении временного перемирия между Украиной в Финляндии заговорили об участии в миротворческом процессе: там уверяют, что пока Киеву "не стоит спешить" с заключением мира, ведь ситуация на поле боя "вовсе не безнадежна". Также высокопоставленные чиновники высказались о возможности восстановления связей с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Финляндии Петери Орпо и другие высокопоставленные чиновники, как сообщило местное издание Suomenmaa вечером 12 марта.

В Финляндии считают, что Украине не стоит заключать мирное соглашение, которое "не является окончательным" и "несправедливым".

"Ситуация в Украине вовсе не безнадежная. Не стоит спешить с миром", — отметила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Комментируя вопрос о гарантиях безопасности для Украины, премьер-министр Финляндии отметил, что государство и в дальнейшем будет помогать Киеву и Силам обороны, однако делать это таким образом, который будет удобен именно для Финляндии. По его словам, это означает, что свой миротворческий контингент государство не будет направлять в Украину.

"Мы готовы участвовать любым способом, который нам будет удобен, но мы не будем отправлять военных в Украину", — сообщил Петери Орпо.

Он пояснил, что это из-за того, что Финляндия граничит с Россией, а потому "не может так действовать". Также политик отметил, что решение отправить миротворцев может быть "рискованным".

"Это рискованно, если финским солдатам угрожает конфликт с солдатами соседней страны", — добавил премьер-министр.

Что касается возобновления контактов с Россией, то в Финляндии готовятся рассмотреть этот вопрос только тогда, когда Кремль завершит войну и "вернется к международному праву".

"Мы хотим открыть возможности для будущего взаимодействия и, в частности, для того, чтобы гражданское общество действовало более свободно и в России", — пояснил премьер-министр.

В то же время Финляндия продолжает поддерживать Украину в борьбе с захватчиком. Так, в конце февраля стало известно, что государство запускает программу поддержки Украины на 660 миллионов евро, ориентированных на закупку вооружений.

Также ранее президент Финляндии называл сроки, которые могут понадобиться для перемирия между Украиной и Россией.