"Не варто поспішати з миром": одна із європейських країн відмовилася відправляти миротворців в Україну

Одна із країн, що межує із РФ, не планує відправляти своїх військових до України навіть після досягнення миру, побоюючись, що через це її солдатам буде "загрожувати конфлікт" із армією іншої держави.

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На тлі розмов про укладення тимчасового перемир'я між Україною у Фінляндії заговорили про участь у миротворчому процесі: там запевняють, що поки Києву "не варто поспішати" з укладенням миру, адже ситуація на полі бою "зовсім не безнадійна". Також високопоставлені чиновники висловилися про можливості відновлення зв'язків із Росією. Про це розповів прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо та інші високопосадовці, як повідомило місцеве видання Suomenmaa увечері 12 березня.

У Фінляндії вважають, що Україні не варто укладати мирну угоду, яка "не є остаточною" та "несправедливою".

"Ситуація в Україні зовсім не безнадійна. Не варто поспішати з миром", — зазначила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Коментуючи питання про гарантії безпеки для України, прем'єр-міністр Фінляндії зазначив, що держава й надалі допомагатиме Києву та Силам оборони, однак робитиме це у такий спосіб, який буде зручний саме для Фінляндії. За його словами, це означає, що свій миротворчий контингент держава не спрямовуватиме до України.

"Ми готові брати участь будь-яким способом, який нам буде зручний, але ми не відправлятимемо військових в Україну", — повідомив Петері Орпо.

Він пояснив, що це через те, що Фінляндія межує із Росією, а тому "не може так діяти". Також політик зазначив, що рішення відправити миротворців може бути "ризикованим".

"Це ризиковано, якщо фінським солдатам загрожує конфлікт із солдатами сусідньої країни", — додав прем'єр-міністр.

Що стосується відновлення контактів із Росією, то у Фінляндії готуються розглянути це питання лише тоді, коли Кремль завершить війну та "повернеться до міжнародного права".

"Ми хочемо відкрити можливості для майбутньої взаємодії і, зокрема, для того, щоб громадянське суспільство діяло більш вільно і в Росії", — пояснив прем'єр-міністр.

Водночас Фінляндія продовжує підтримувати Україну у боротьбі із загарбником. Так, наприкінці лютого стало відомо, що держава запускає програму підтримки України на 660 мільйонів євро, орієнтованих на закупівлю озброєнь.

Також раніше президент Фінляндії називав строки, які можуть знадобитися для перемир'я між Україною та Росією.