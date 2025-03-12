Перемир'я між Україною та Росією може початися за кілька днів, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо каже, що під час контактів з Москвою Вашингтон оцінюватиме її готовність до припинення вогню. Якщо Кремль не прийме пропозицію, це прояснить наміри росіян.

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив 11 березня, що 30-денне перемир'я між Україною та Росією може розпочатися протягом днів, якщо росіяни погодяться на цю пропозицію. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в аеропорту Ірландії після переговорів в Саудівській Аравії, пише The New York Times.

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні ракетами, ні кулями, ні артилерією. Стрілянина припиняється, бої припиняються, і починаються розмови", — сказав Марко Рубіо журналістам.

За словами держсекретаря США, днями відбуватиметься безліч контактів з російською стороною, під час яких Вашингтон оцінюватиме ставлення РФ до перемир'я.

"Якщо їхня відповідь буде "ні" — це було б дуже прикро, і це прояснило б їхні наміри", — сказав Рубіо.

Він додав, що на переговорах РФ і США в Саудівській Аравії 18 лютого росіяни висловили відкритість до ідей врегулювання війни

"Вони висловили готовність за правильних обставин, які вони не уточнювали, покласти край цьому конфлікту", — сказав держсекретар США.

За його словами, українська сторона хоче під час переговорів узгодити кілька питань, зокрема обмін військовополоненими, повернення викрадених росіянами російських дітей і гуманітарну допомогу.

На запитання щодо гарантій безпеки для України Рубіо відповів, що стримування буде частиною мирних переговорів.

"Немає можливості досягти міцного миру без стримування", — сказав він.

Крім того, Марко Рубіо уточнив, що угода про видобуток корисних копалин зі Штатами допоможе збагатити Україну, не буде єдиним фактором стримування російської агресії.

Частиною мирних переговорів будуть гарантії безпеки від країн Європи, однак держсекретар США зазначив, що наразі незрозуміло, коли європейські лідери візьмуть активну участь у перемовинах.

"Я припускаю, що під час будь-яких переговорів, якщо ми, сподіваюся, дійдемо до них з росіянами, вони посилять європейські санкції, які були накладені на них. Тож я думаю, що питання європейських санкцій буде на столі, не кажучи вже про те, що станеться із замороженими активами тощо", — сказав Рубіо.

Перемир'я на 30 днів: що відомо

Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Водночас Сполучені Штати повідомили про негайне відновлення обміну даними розвідки та постачання оборонної допомоги Україні.

Під час брифінгу в аеропорту Ірландії 12 березня держсекретар США Марко Рубіо розповів, як США стежитимуть за режимом перемир'я. За його словами, сучасна війна відбувається відкрито і за нею легко спостерігати за допомогою супутникових знімків і "очей" безпосередньо на лінії фронту.

Також 12 березня Марко Рубіо заявляв, що під час перемовин у Саудівській Аравії українська та американська делегації говорили про територіальні поступки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 12 березня заявив, що делегація представників Білого дому вже летить до РФ із пропозицією щодо перемир'я на 30 днів і на сьогодні відбуваються телефонні та особисті консультації між Москвою та Вашингтоном.