Женщина после ДТП застряла в машине на шесть дней: как она выжила
Брионна из Индианы заснула за рулем и съехала в кювет. Ее криков о помощи никто не слышал и она провела в разбитом авто почти неделю.
41-летняя американка чудом выжила после ДТП. Брионна Кассель из Индианы шесть дней провела в разбитой машине. Ее случайно нашел дорожный рабочий. Об этом сообщает CNN.
Брионна считалась пропавшей без вести после того, как отправилась в гости к подруге и исчезла на полпути. Оказалось, что мать троих детей уснула за рулем, а затем съехала с дороги в глубокую канаву в небольшом городке Брук, примерно в 160 км к югу от Чикаго.
По словам семьи и офиса шерифа округа Ньютон, автомобиль женщины вылетел с дороги и оказался вне поля зрения проезжающих автомобилей, и никто не слышал ее крики о помощи.
Брионна не могла двигать ногами, ее телефон разрядился, поэтому она шесть дней провела в разбитом авто. Чтобы выжить, она смачивала свой свитер в близлежащем ручье и пила эту воду.
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"Она испытывала невыносимую боль. Она просила о помощи", — рассказала мать Брионны.
Нашел ее дорожный рабочий, который занимался дренажным оборудованием. Он сообщил в офис шерифа и в дорожную службу.
Когда полиция прибыла на место, они обнаружили, что Брионна в сознании и смогла рассказать им о случившемся.
Женщину спасли и и доставили в больницу Чикаго, сообщил офис шерифа. Она была помещена в отделение интенсивной терапии и ей предстоит операция. У Брионны кроме серьезных травм ног оказалось сломано запястье и ребра.
Напомним, в Винницкой области Украины маленький мальчик выжил один в лесу благодаря своему псу. Барбос охранял и грел его всю ночь, пока малыша не нашли спасатели.
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