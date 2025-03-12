Женщина после ДТП застряла в машине на шесть дней: как она выжила

Брионна из Индианы заснула за рулем и съехала в кювет. Ее криков о помощи никто не слышал и она провела в разбитом авто почти неделю.

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41-летняя американка чудом выжила после ДТП. Брионна Кассель из Индианы шесть дней провела в разбитой машине. Ее случайно нашел дорожный рабочий. Об этом сообщает CNN.

Брионна считалась пропавшей без вести после того, как отправилась в гости к подруге и исчезла на полпути. Оказалось, что мать троих детей уснула за рулем, а затем съехала с дороги в глубокую канаву в небольшом городке Брук, примерно в 160 км к югу от Чикаго.

Брионна Кассель провела в разбитой машине 6 дней Фото: CNN

По словам семьи и офиса шерифа округа Ньютон, автомобиль женщины вылетел с дороги и оказался вне поля зрения проезжающих автомобилей, и никто не слышал ее крики о помощи.

Брионна не могла двигать ногами, ее телефон разрядился, поэтому она шесть дней провела в разбитом авто. Чтобы выжить, она смачивала свой свитер в близлежащем ручье и пила эту воду.

Машина в которой Брионна Кассель провела 6 дней Фото: CNN

"Она испытывала невыносимую боль. Она просила о помощи", — рассказала мать Брионны.

Нашел ее дорожный рабочий, который занимался дренажным оборудованием. Он сообщил в офис шерифа и в дорожную службу.

Когда полиция прибыла на место, они обнаружили, что Брионна в сознании и смогла рассказать им о случившемся.

Женщину спасли и и доставили в больницу Чикаго, сообщил офис шерифа. Она была помещена в отделение интенсивной терапии и ей предстоит операция. У Брионны кроме серьезных травм ног оказалось сломано запястье и ребра.

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