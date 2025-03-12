Жінка після ДТП застрягла в машині на шість днів: як вона вижила

Бріонна з Індіани заснула за кермом і з'їхала в кювет. Її криків про допомогу ніхто не чув і вона провела в розбитому авто майже тиждень.

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41-річна американка дивом вижила після ДТП. Бріонна Кассель з Індіани шість днів провела в розбитій машині. Її випадково знайшов дорожній робітник. Про це повідомляє CNN.

Бріонна вважалася зниклою безвісти після того, як вирушила в гості до подруги і зникла на півдорозі. Виявилося, що мати трьох дітей заснула за кермом, а потім з'їхала з дороги в глибоку канаву в невеликому містечку Брук, приблизно за 160 км на південь від Чикаго.

Бріонна Кассель провела в розбитій машині 6 днів Фото: CNN

За словами сім'ї та офісу шерифа округу Ньютон, автомобіль жінки вилетів з дороги і опинився поза увагою автомобілів, що проїжджали повз, і ніхто не чув її крики про допомогу.

Бріонна не могла рухати ногами, її телефон розрядився, тому вона шість днів провела в розбитому авто. Щоб вижити, вона змочувала свій светр у прилеглому струмку і пила цю воду.

Машина в якій Бріонна Кассель провела 6 днів Фото: CNN

"Вона відчувала нестерпний біль. Вона просила про допомогу", — розповіла мати Бріонни.

Знайшов її дорожній робітник, який займався дренажним обладнанням. Він повідомив в офіс шерифа і в дорожню службу.

Коли поліція прибула на місце, вони виявили, що Бріонна притомна і змогла розповісти їм про те, що трапилося.

Жінку врятували і доставили в лікарню Чикаго, повідомив офіс шерифа. Її помістили у відділення інтенсивної терапії, і на неї чекає операція. У Бріонни, крім серйозних травм ніг, виявилося зламано зап'ястя і ребра.

Нагадаємо, на Вінниччині маленький хлопчик вижив сам у лісі завдяки своєму псу. Барбос охороняв і грів його всю ніч, поки малюка не знайшли рятувальники.