В центрі Києва сталася резонансна ДТП: потерпілі звернулись до "Океану Ельзи" та власниці відомого бренду

Продюсерка Яна Тераніс опублікувала в сторіз відео аварії, яка сталась 10 жовтня, та розповіла про неналежну поведінку винуватця та патрульних поліцейських.

Продюсерка Яна Тераніс опублікувала сторіз ДТП, яка сталась із нею та її друзями Марією та Поліною Чупайленко в центрі Києва 10 жовтня. На відео з камер спостереження видно, як на тротуар на вулиці Саксаганського, де стояли столики кафе, виїхав автомобіль "Мерседес" та мало не наїхав на людей. Потерпілі викликали патрульних, але описана далі ситуація залучає ймовірного працівника Святослава Вакарчука та власницю бренду One by One.

Резонансна ДТП сталась в центрі Києва

Згідно із сторіз Яни Тераніс, вони із друзями перебували за столиком вуличного кафе 10 жовтня 2024 року. На відео з камери спостереження видно, як Яна відійшла і в цей момент на тротуар вилетів автомобіль та травмував її друзів.

За словами Яни, водій вийшов з авто та зізнався, що хотів "потягатись з іншою тачкою, але трохи не вийшло". Потім він заявив, що працює на гурт "Океан Ельзи", що його "відмажуть" та запропонував гроші, згідно із історією Яни.

Далі дівчина стверджує, що на місце прибув адвокат водія та патрульна поліція. Адвокат кидався на потерпілих, а в протокол їх не вписали. "На неодноразові прохання зробити це поліцейські відмовлялись вести діалог, м'яко кажучи", — написала Яна. Також адвокат накинувся і на раптового перехожого літнього віку.

Вона сказала, що тест водія на алкоголь патрульні так і не зробили. Також Яна зауважила, що патрульні все ж записали дані потерпілих, але після опівночі і не як потерпілих, а як порушників комендантської години. Хоча порушниками вони стали через ДТП, бо їх затримали на місці події.

Також дівчина написала, що згодом на місці події з'явилась Лідія Сметана, власниця бренду One by One, який спільно із гуртом "Океан Ельзи" випустили колекцію одягу до 30-річчя гурту і опублікувала її фото.

Фото та сторіз з місця події поділилась ще одна із потерпілих.

Вона зауважила, що на руці водія був паперовий браслет із написом STAFF та "Океан Ельзи". Також розповіла, що вони з друзями отримали травми і, обурені ситуацією, звернулись до адвокатів.

Вони також тегнули власницю машини, Святослава Вакарчука, патрульну поліцію та "Океан Ельзи", аби інцидент набув розголосу.

Реакція Лідії Сметани

Її сторінка була закрита. Після відкриття з'явився пост, під яким відключені коментарі. Вона написала, що 10 жовтня "стався інцидент за участі її особистого водія".

"Пояснюю ситуацію: близько десятої вечора водій на моєму авто завозив речі до Палацу спорту. Не впорався з керуванням на повороті та виїхав на тротуар з літнім майданчиком кафе. Є постраждалі — у однієї дівчини діагностовано струс мозку", — написала Лідія.

Вона написала, що "вкрай шокована всією цією ситуацією" і тримає її на особистому контролі.

"З потерпілими вже зв'язалася. Одна з них на зв'язку, решту чекаю відповіді по стану їх здоров'я та допомозі, яку я можу надати", — сповістила Сметана, сказавши, що відповідні правоохоронні органи "вчора були викликані на місце події, всі необхідні тести водій здав — вони негативні".

Також вона заявила, що водій не має жодного стосунку до гурту "Океан Ельзи".

"На ньому був браслет "staff", який отримують служби і весь персонал для входу в Палаці спорту під час подій. Зараз це — концерти ОЕ, тому там назва ПОДІЇ — "Океан Ельзи. 30 років. Той день", — написала жінка, сказавши, що "приносить щирі співчуття постраждалим" та залишається "відкритою для зв'язку з ними з будь-яких питань".

Реакція "Океану Ельзи"

На сторінці гурту з'явилось повідомлення, що вони не мають стосунку до водія. Та навіть із ним не знайомі.

Патрульна поліція інцидент не коментувала.

