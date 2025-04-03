Розпорядження лише за підписом мера: Ткаченко заявив, що Кличко обмежує повноваження КМВА

Київська міська рада проголосувала 3 квітня за проєкт рішення, за яким Київська міська державна адміністрація як орган виконавчої влади зможе реалізовувати свої повноваження лише за підписом міського голови. Депутатка Київради від фракції "Голос" Аліни Михайлової та голова КМВА Тимур Ткаченко засуджують це рішення, а мер Києва Віталій Кличко пояснює, що воно необхідне для функціонування міста.

Related video

Депутатка, волонтерка й офіцерка Збройних сил України Аліна Михайлова опублікувала допис щодо рішення Київради на своїй сторінці у Facebook.

Виступ Аліни Михайлової на сесії Київської міської ради 3 квітня

Михайлова закликала міського голову Києва піти у відставку.

"Сьогодні вперше виступила на засіданні Київради з початку повномасштабного вторгнення. Київрада проголосувала за фактичне підпорядкування КМВА Віталію Кличку. Тепер без його підпису не можна видавати розпорядження", — написала депутатка.

Депутатка Аліна Михайлова заявила, що Київрада проголосувала за підпорядкування КМВА Віталію Кличку Фото: Скриншот

На рішення відреагував також голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У своєму Telegram-каналі він написав, що, на його думку, цим рішенням міський голова Києва перебере у КМВА право видавати розпорядження.

Голова КМВА Тимур Ткаченко обурений рішенням Київради Фото: Скриншот

"Віталій Володимирович, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. А не той, хто забув, що Київ — це не приватна компанія. Тільки за останній час з ініціативи КМВА вдалось частково розблокувати роботу транспорту під час тривог, евакуювати згорілі та закинуті автівки з вулиць, запустити системний моніторинг бюджетних витрат і тендерів столиці. Не подобається, що хтось справді працює на людей?" — заявив Ткаченко.

Рішення Київради щодо КМВА: коментар Віталія Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко у письмовій відповіді "Суспільному" на запит наголосив, що рішення стосується тільки реалізації норм Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", який визначає повноваження забезпечувати безперервність функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. За його словами, це його необхідно було ухвалити, щоб забезпечити розв'язання нагальних питань забезпечення життєдіяльності міста.

"Навіть закон про правовий режим воєнного стану говорить про те, що органи місцевого самоврядування повинні здійснювати свої повноваження, надані їм Конституцією та законами України. Тобто рішення Київради не обмежує повноважень КМВА, визначених законодавством України", — пояснив Кличко.

Конфлікт Кличка і Ткаченка: що відомо

Міський голова Києва Віталій Кличко 29 січня звинуватив голову КМВА в узурпації влади. Він заявив, що Тимур Ткаченко блокує розв'язання господарських питань, які необхідні для забезпечення життєдіяльності столиці.

"Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим жителям, відновлення інфраструктури та інші питання. Це дестабілізує управління містом", — сказав Кличко.

Тимур Ткаченко відповів на заяву Кличка того ж дня та назвав звинувачення в "узурпації влади" пустими та "дивними". Він сказав, що напередодні мав із Кличком "цілком робочу розмову" та дорікнув йому, заявивши, що мер записує відео замість того, щоб розв'язувати нагальні проблеми Києва.

Фокус 30 січня писав, що причиною конфлікту посадовців стало питання руху транспорту під час тривоги. Тимур Ткаченко 7 січня повідомляв, що виніс на засідання Ради оборони пропозицію виробити алгоритм функціонування наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Віталій Кличко своєю чергою виступив проти таких змін. За його словами, рух транспорту під час повітряної тривоги може становити небезпеку для життів людей.