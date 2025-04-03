Распоряжение только за подписью мэра: Ткаченко заявил, что Кличко ограничивает полномочия КГВА

Киевский городской совет проголосовал 3 апреля за проект решения, по которому Киевская городская государственная администрация как орган исполнительной власти сможет реализовывать свои полномочия только за подписью городского головы. Депутат Киевсовета от фракции "Голос" Алины Михайловой и председатель КГВА Тимур Ткаченко осуждают это решение, а мэр Киева Виталий Кличко объясняет, что оно необходимо для функционирования города.

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Депутат, волонтер и офицер Вооруженных сил Украины Алина Михайлова опубликовала сообщение о решении Киевсовета на своей странице в Facebook.

Выступление Алины Михайловой на сессии Киевского городского совета 3 апреля

Михайлова призвала городского голову Киева уйти в отставку.

"Сегодня впервые выступила на заседании Киевсовета с начала полномасштабного вторжения. Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение КГВА Виталию Кличко. Теперь без его подписи нельзя выдавать распоряжения", — написала депутат.

Депутат Алина Михайлова заявила, что Киевсовет проголосовал за подчинение КГВА Виталию Кличко Фото: Скриншот

На решение отреагировал также глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В своем Telegram-канале он написал, что, по его мнению, этим решением городской голова Киева переберет у КГВА право издавать распоряжения.

Глава КГВА Тимур Ткаченко возмущен решением Киевсовета Фото: Скриншот

"Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев — это не частная компания. Только за последнее время по инициативе КГВА удалось частично разблокировать работу транспорта во время тревог, эвакуировать сгоревшие и заброшенные машины с улиц, запустить системный мониторинг бюджетных расходов и тендеров столицы. Не нравится, что кто-то действительно работает на людей?" — заявил Ткаченко.

Решение Киевсовета по КГВА: комментарий Виталия Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко в письменном ответе "Суспільному" на запрос подчеркнул, что решение касается только реализации норм Закона "О местном самоуправлении в Украине", который определяет полномочия обеспечивать непрерывность функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения. По его словам, это его необходимо было принять, чтобы обеспечить решение неотложных вопросов обеспечения жизнедеятельности города.

"Даже закон о правовом режиме военного положения говорит о том, что органы местного самоуправления должны осуществлять свои полномочия, предоставленные им Конституцией и законами Украины. То есть решение Киевсовета не ограничивает полномочий КГВА, определенных законодательством Украины", — пояснил Кличко.

Конфликт Кличко и Ткаченко: что известно

Городской голова Киева Виталий Кличко 29 января обвинил главу КГВА в узурпации власти. Он заявил, что Тимур Ткаченко блокирует решение хозяйственных вопросов, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности столицы.

"Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие вопросы. Это дестабилизирует управление городом", — сказал Кличко.

Тимур Ткаченко ответил на заявление Кличко в тот же день и назвал обвинения в "узурпации власти" пустыми и "странными". Он сказал, что накануне имел с Кличко "вполне рабочий разговор" и упрекнул его, заявив, что мэр записывает видео вместо того, чтобы решать насущные проблемы Киева.

Фокус 30 января писал, что причиной конфликта чиновников стал вопрос движения транспорта во время тревоги. Тимур Ткаченко 7 января сообщал, что вынес на заседание Совета обороны предложение выработать алгоритм функционирования наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Виталий Кличко в свою очередь выступил против таких изменений. По его словам, движение транспорта во время воздушной тревоги может представлять опасность для жизней людей.