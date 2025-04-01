Карма: давня подруга принца Ендрю відреагувала на ДТП із Вірджинією Джуффре

48-річна світська левиця леді Вікторія Герві, колишня подруга принца Ендрю, засумнівалася в тому, що Вірджинія Джуффре, яка оголосила, що їй залишилося жити лише чотири дні, справді дістала настільки серйозні травми.

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Про це вона заявила Daily Mail.

Вірджинія опублікувала в соцмережі фото з лікарняного ліжка, де вона вся — в синцях і саднах. Жінка повідомила, що в її авто на великій швидкості врізався шкільний автобус. І тепер у неї почалася ниркова недостатність, а лікарі дають їй не більше чотирьох днів життя.

Натомість леді Вікторія, яка зустрічалася з братом короля у 1999 році, опублікувала в сторіс Instagram фото Джуффре і підписала його словом "Карма". Вона також назвала потерпілу "фантазеркою" і припустила, що вона бреше про ступінь аварії. Після хейту в соцмережі жінка не стала видаляти свій пост.

Фото: Скриншот

У бесіді зі ЗМІ аристократка підтвердила, що продовжує сумніватися в заявах Джуффре:

"Вірджинія Джуффре — фантазерка. Це був довгий процес в останні кілька років, але він розплутується. Її брехня розкривається. Подивимося через три дні, але я впевнена, що вона все ще буде жива". Вона додала, що спеціально підібрала слово "карма" до підпису, оскільки вважає, що жінка, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, "на це заслуговує".

"Я знала у своїй голові, що вона бреше", — ще раз наголосила Герві.

Леді Вікторія Герві

Вона також звернулася до чоловіка Вірджинні із закликом висловитися, зазначивши, що він точно знає правду про підроблену фотографію, й опублікувала кілька коментарів. Так, деякі користувачі звернули увагу, що після аварії у Джуффре більше прикрас, ніж вона зазвичай носить.

Фото: Скриншот

Австралійські правоохоронці підтвердили дані про ДТП. Представник поліції Західної Австралії пізніше сказав, що їм відомо про "незначну аварію" між автобусом і автомобілем у Ніргаббі, на північ від Перта, 24 березня. Про зіткнення повідомив водій автобуса наступного дня. Автомобіль зазнав збитків на суму близько 2000 австралійських доларів, але повідомлень про постраждалих не надходило.

"Вірджинія потрапила в серйозну аварію і отримує медичну допомогу в лікарні. Вона дуже цінує підтримку і добрі побажання, які їй надсилають люди", — сказала журналістам представниця Вірджинії Діні фон Мюффінг.

Джуффре опинилася в центрі одного з найбільших світових скандалів, коли 2015 року подала позов проти мільярдера Джеффрі Епштейна. Вона стверджувала, що в 16 років її продали в секс-індустрію після того, як його соратниця і колишня кохана Гіслейн Максвелл переманила її з роботи в роздягальні на курорті Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Принц Ендрю і Вірджинія Джуффре

Джуффре і Максвелл зрештою досягли нерозкритої угоди у справі про наклеп у 2017 році.

Епштейн наклав на себе руки в тюремній камері 2019 року, очікуючи на суд за звинуваченням у торгівлі людьми в секс-індустрії, а Максвелл 2022 року засудили до 20 років в'язниці за змову з ним із метою сексуального насильства над неповнолітніми.

Вірджинія стверджує, що Епштейн змушував її займатися сексом із принцом Ендрю принаймні тричі, коли їй було 17 років, і що вона провела два дні наодинці з королівською особою в Нью-Мексико.

Раніше Фокус писав, що принц Ендрю знову потрапив у гучний скандал.