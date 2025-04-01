Карма: давняя подруга принца Эндрю отреагировала на ДТП с Вирджинией Джуффре

48-летняя светская львица леди Виктория Херви, бывшая подруга принца Эндрю, усомнилась в том, что Вирджиния Джуффре, которая объявила, что ей осталось жить всего четыре дня, действительно получила настолько серьезные травмы.

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Об этом она заявила Daily Mail.

Вирджиния опубликовала в соцсети фото с больничной койки, где она вся – в синяках и ссадинах. Женщина сообщила, что в ее авто на большой скорости врезался школьный автобус. И теперь у нее началась почечная недостаточность, а врачи дают ей не больше четырех дней жизни.

В свою очередь леди Виктория, которая встречалась с братом короля в 1999 году, опубликовала в сторис Instagram фото Джуффре и подписала его словом "Карма". Она также назвала потерпевшую "фантазеркой" и предположила, что она лжет о степени аварии. После хейта в соцсети она не стала удалять свой пост.

Фото: Скриншот

В беседе со СМИ аристократка подтвердила, что продолжает сомневаться в заявлениях Джуффре:

"Вирджиния Джуффре – фантазерка. Это был долгий процесс в последние несколько лет, но он распутывается. Ее ложь раскрывается. Посмотрим через три дня, но я уверена, что она все еще будет жива". Она добавила, что специально подобрала слово "карма" к подписи, поскольку считает, что женщина, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, "этого заслуживает".

"Я знала в своей голове, что она лжет", – еще раз подчеркнула Херви.

Леди Виктория Херви

Она также обратилась к мужу Вирджинни с призывом высказаться, отметив, что он точно знает правду о поддельной фотографии, и опубликовала несколько комментариев. Так, некоторые пользователи обратили, что после аварии у Джуффре больше украшений, чем она обычно носит.

Фото: Скриншот

Австралийские правоохранители подтвердили данные о ДТП. Представитель полиции Западной Австралии позже сказал, что им известно о "незначительной аварии" между автобусом и автомобилем в Ниргабби, к северу от Перта, 24 марта. О столкновении сообщил водитель автобуса на следующий день. Автомобиль получил ущерб на сумму около 2000 австралийских долларов, но сообщений о пострадавших не поступало.

"Вирджиния попала в серьезную аварию и получает медицинскую помощь в больнице. Она очень ценит поддержку и добрые пожелания, которые ей присылают люди", – сказала журналистам представитель Вирджинии Дини фон Мюффинг.

Джуффре оказалась в центре одного из крупнейших мировых скандалов, когда в 2015 году подала иск против миллиардера Джеффри Эпштейна. Она утверждала, что в 16 лет ее продали в секс-индустрию после того, как его соратница и бывшая возлюбленная Гислейн Максвелл переманила ее с работы в раздевалке на курорте Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре

Джуффре и Максвелл в конечном итоге достигли нераскрытого соглашения по делу о клевете в 2017 году.

Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в секс-индустрии, а Максвелл в 2022 году приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с ним с целью сексуального насилия над несовершеннолетними.

Вирджиния утверждает, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с принцем Эндрю по крайней мере три раза, когда ей было 17 лет, и что она провела два дня наедине с королевской особой в Нью-Мексико.

Ранее Фокус писал, что принц Эндрю снова попал в громкий скандал.