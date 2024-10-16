"Какая-то чат-рулетка": Садовый требует запретить закрытые суды из-за львовских застройщиков

По словам мэра Львова, нельзя рассматривать дела, касающиеся культурного наследия и наследия ЮНЕСКО, не учитывая мнения и позиции местных общин.

Related video

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к народным депутатам с призывом внести изменения в Кодекс административного судопроизводства, чтобы судебные дела, касающиеся судьбы местных общин или государства, не могли происходить в закрытом режиме. Об этом сообщил сам Садовый в своем Телеграмм.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с просьбой внести изменения в Кодекс административного судопроизводства. Все судебные дела, касающиеся судьбы общин и государства, должны быть максимально открытыми и публичными. Это касается не только Львова, но и всех городов Украины", — написал Садовый.

По его словам, сейчас часто встречаются случаи, когда дела рассматриваются за закрытыми дверями, а об их результате община, согласно действующему законодательству, может узнать только через два месяца.

"Нельзя рассматривать дела, касающиеся культурного наследия, которое принадлежит общине и является частью мировой культуры, за закрытыми дверями. Это что, какая-то чат-рулетка?", — подчеркнул Садовый.

Львовские застройщики, Садовый и наследие ЮНЕСКО

Поводом для обращения Андрея Садового к нардепам с требованием изменить законодательство стала ситуация с попыткой одного из львовских застройщиков возвести 25-этажный дом на улице Липинского во Львове.

Улица Липинского на карте Фото: Скриншот

Как пояснил мэр Львова, в 2017 году город заказал разработку историко-архитектурного опорного плана для четкого регулирования строительства в исторических зонах. План был утвержден Министерством культуры в январе 2024 года.

"Этот историко-архитектурный опорный план — кость в горле. Поэтому они (застройщики, — ред.) подали иск в Киевский окружной административный суд, и тот в закрытом режиме отменил важный для Львова документ, даже не заслушав позицию города", — подчеркнул Садовый.

Он уточнил, что на решение суда подали апелляцию, которую 14 октября рассматривал Шестой апелляционный административный суд Киева, однако снова сделал это заседание в закрытом режиме и без привлечения города к слушаниям.

"Суд мог позволить застраивать город так, как этого хочет группа застройщиков, а не в соответствии со здравым смыслом и правилами сохранения архитектурного наследия ЮНЕСКО", — отметил городской голова Львова.

Именно потому, что городу до сих пор не сообщили результаты судебного заседания и не понятно, какое решение принял суд, Садовый требует внести изменения в Кодекс административного судопроизводства.

Напомним, 18 сентября неизвестный угрожал устроить теракт в школах Львова, из-за чего город усилил меры безопасности.