"Якась чат-рулетка": Садовий вимагає заборонити закриті суди через львівських забудовників

За словами мера Львова, не можна розглядати справи, які стосуються культурної спадщини та спадщини ЮНЕСКО, не враховуючи думки та позиції місцевих громад.

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Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до народних депутатів з закликом внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства, щоб судові справи, які стосуються долі місцевих громад або держави, не могли відбуватись у закритому режимі. Про це повідомив сам Садовий у своєму телеграмі.

"Звертаюся до народних депутатів України з проханням внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Всі судові справи, що стосуються долі громад і держави, повинні бути максимально відкритими й публічними. Це стосується не тільки Львова, а й усіх міст України", — написав Садовий.

За його словами, нині часто трапляються випадки, коли справи розглядаються за зачиненими дверима, а про їхній результат громада, згідно з чинним законодавством, може дізнатися лише через два місяці.

"Не можна розглядати справи, що стосуються культурної спадщини, яка належить громаді та є частиною світової культури, за зачиненими дверима. Це що, якась чат-рулетка?" — наголосив Садовий.

Львівські забудовники, Садовий та спадщина ЮНЕСКО

Приводом для звернення Андрія Садового до нардепів з вимогою змінити законодавство стала ситуація з намаганням одного із львівських забудовників звести 25-поверховий будинок на вулиці Липинського у Львові.

Вулиця Липинського на мапі Фото: Скриншот

Як пояснив мер Львова, у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. План був затверджений Міністерством культури у січні 2024-го.

"Цей історико-архітектурний опорний план – кістка в горлі. Тому вони (забудовники. — Ред.) подали позов до Київського окружного адміністративного суду, а той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста", — наголосив Садовий.

Він уточнив, що на рішення суду подали апеляцію, яку 14 жовтня розглядав Шостий апеляційний адміністративний суд Києва, проте знову зробив це засідання у закритому режимі та без залучення міста до слухань.

"Суд міг дозволити забудовувати місто так, як цього хоче група забудовників, а не відповідно до здорового глузду і правил збереження архітектурної спадщини ЮНЕСКО", — зазначив міський голова Львова.

Саме через те, що місту досі не повідомили результати судового засідання та не зрозуміло, яке рішення ухвалив суд, Садовий вимагає внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства.

Нагадаємо, 18 вересня невідомий погрожував влаштувати теракт у школах Львова, через що місто посилило заходи безпеки.