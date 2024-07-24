"Здравый смысл проиграл": Садовый раскритиковал Кабмин из-за продолжительности обучения в школах

Мэр Львова заявил, что город выполнит распоряжение центральной власти, но отметил, что демократия и децентрализация в Украине проиграла.

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Обучение в школах в 2024 году нужно начинать с 19 августа, а не со 2 сентября, как это определил Кабинет министров Украины, поскольку зимой скорее всего будут длительные отключения света, что повлияет на учебный процесс. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Мы принимаем и выполним это решение. Львовские школьники начнут обучение вместе со всеми. Что я об этом думаю. Здравый смысл проиграл. Демократия и децентрализация тоже. Но, кажется, никому того не надо", — написал Садовый.

Он напомнил, что городской штаб Львова по подготовке к зиме рекомендовал начать обучение с 19 августа из-за того, что есть риск отключения электроэнергии.

"Тот, кто принимает решение — несет ответственность. Сомневаюсь, но надеюсь, что Кабмин имеет информацию о том, какой будет зима, и что обучение будет происходить без форсмажоров", — отметил Садовый.

Мэр Львова также отметил, что во время войны нужно быть гибкими и быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Жаль, что это понимают не все. Но это точно не причина для развития внутренних недоразумений", — подчеркнул Садовый.

Пост Садового Фото: Скриншот

Напомним, 23 июля Кабмин определил, что новый учебный год в Украине начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года.

5 июля Андрей Садовый заявил, что во Львове новый учебный год начнется не 1 сентября, как обычно, а чуть раньше — 19 августа.