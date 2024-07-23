Не 1 сентября: Кабмин решил, когда начнется и закончится учебный год в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что грант от США в размере $3,9 млрд пойдет на зарплаты учителям, а также медикам и спасателям.

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Новый учебный год в Украине начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025 года", — сказал Шмыгаль.

Заседание Кабмина 23 июля 2024 года Фото: Кабмин

Кроме того, глава украинского правительства сообщил, что Кабмин направит грант в размере 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки на зарплаты учителям, а также медикам и спасателям.

Поступление гранта через структуры мирового банка, по словам Шмыгаля, ожидается уже в ближайшее время.

Напомним, 18 июля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что студенты, которые учатся по контракту, уже в этом году смогут получить гранты на обучение через приложение "Дія".

В этот же день Кабинет министров Украины принял решение, по которому населенные пункты, которые находятся в 20-ти километровой зоне от границы с Беларусью и Россией, не будут отключать от поставок электроэнергии.