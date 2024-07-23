Не 1 вересня: Кабмін вирішив, коли почнеться та закінчиться навчальний рік в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що грант від США у розмірі $3,9 млрд піде на зарплати вчителям, а також медикам і рятувальникам.

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Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

"Окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", — сказав Шмигаль.

Засідання Кабміну 23 липня 2024 Фото: Кабмін

Крім того, глава українського уряду повідомив, що Кабмін направить грант у розмірі 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки на зарплати вчителям, а також медикам і рятувальникам.

Надходження гранту через структури світового банку, за словами Шмигаля, очікується вже найближчим часом.

Нагадаємо, 18 липня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що студенти, які навчаються за контрактом, вже цього року зможуть отримати гранти на навчання через застосунок "Дія".

У цей же день Кабінет міністрів України ухвалив рішення, за яким населені пункти, які знаходяться у 20-ти кілометровій зоні від кордону з Білоруссю та Росією, не будуть відключати від постачання електроенергії.