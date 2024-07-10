У МОН розповіли, коли в Україні розпочнеться навчальний рік: чи сядуть діти за парти в серпні

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, у відомстві планували розпочати навчальний рік ще до вересня, однак, потім рішення знову було переглянуто.

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Кілька місяців тому Міністерство освіти і науки вислало вишам і професійним училищам рекомандації, щоб ті розпочали навчальний рік раніше — у серпні. При цьому студентів збиралися відправити на тривалі зимові канікули, адже в цей час ситуація зі світлом та опаленням очікується найважча. Про це детальніше розповів глава відомства Оксен Лісовий в ефірі Єдиного телемарафону.

За його словами, у такому разі студентам довелося б навчатися протягом одного літнього місяця. Приблизно за такою ж схемою міністерство планувало організувати навчальний процес у школах.

Однак у результаті було вирішено не зміщувати початок навчального року. Таким чином українці, які здобувають освіту, підуть до шкіл, вишів та училищ як і завжди — 1 вересня. Водночас у графіку навчання все ж можуть запровадити зміни, пояснив міністр.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив додаткові 2,5 мільярда гривень на побудову надійних бомбосховищ у навчальних закладах. За словами прем'єр-міністра України, таким чином планується створити безпечні умови для офлайн-навчання близько 300 тисяч учнів.

Також повідомлялося, що в українських школах із вересня 2024 року з 'явиться новий предмет. За словами першої леді Олени Зеленської, це "Уроки щастя". В основі курсу заклали американську програму із соціально-емоційного навчання Well-Being. Дітей навчатимуть будувати стосунки з людьми, розуміти емоції та важливість емпатії, як дбати про своє ментальне здоров'я тощо.