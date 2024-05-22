Рада запровадила початкову загальновійськову підготовку: що зміниться для учнів

Відтепер у школах, технікумах та університетах замість допризовної підготовки викладатимуть початкову загальновійськову підготовку під назвою "Захист України". Програму затверджує Міносвіти за погодженням Міноборони.

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У середу, 22 травня, Верховна Рада 297 голосами ухвалила загалом законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він повідомив, що початкова загальновійськова підготовка реалізуватиметься на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитиметься в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета "Захист України" та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з цього навчального предмета розроблятимуть та затверджуватимуть у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони.

Як уточнила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко, підготовка громадян до військової служби включатиме національне і громадянське виховання, фізичну підготовку, вивчення державної мови та інше.

До другого читання у документі з'явилася норма про запобігання дискримінації, зокрема за ознакою статі, — повідомила вона.

Роман Грищук, нардеп від фракції "Слуга Народу", додав, що законопроєктом вносяться зміни до низки статей законів "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону України", "Про освіту" і "Про основи національного спротиву".

"Зараз існують два поняття, що визначають систему підготовки, – допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. Законопроєкт об’єднує ці два поняття, тобто усуває колізію", – пояснив Роман Грищук.

Крім того, парламентар зазначив, що запроваджується модульна система викладання. Кожен модуль – окрема тема: домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека. Натомість прибираються застарілі теми, такі як стройова підготовка. Більший акцент робитиметься на вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні.

Нагадаємо, що під час мобілізації в Україні студенти можуть отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ. Юрист Дмитро Дончак пояснив, чи поширюється це право на тих, хто отримав академічну відпустку в університеті.