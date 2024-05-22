Рада ввела начальную общевойсковую подготовку: что изменится для учеников

Отныне в школах, техникумах и университетах вместо допризывной подготовки будут преподавать начальную общевойсковую подготовку под названием "Защита Украины". Программу утверждает Минобразования по согласованию с Минобороны.

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В среду, 22 мая, Верховная Рада 297 голосами приняла в целом законопроект №11092 относительно усовершенствования системы начальной общевойсковой подготовки. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он сообщил, что начальная общевойсковая подготовка будет реализовываться на третьем уровне полного общего среднего образования и будет проводиться в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования и других учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по этому учебному предмету будут разрабатывать и утверждать в центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, по согласованию с Министерством обороны.

Как уточнила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко, подготовка граждан к военной службе будет включать национальное и гражданское воспитание, физическую подготовку, изучение государственного языка и прочее.

Ко второму чтению в документе появилась норма о предотвращении дискриминации, в т.ч. по признаку пола, — сообщила она.

Роман Грищук, нардеп от фракции "Слуга Народа", добавил, что законопроектом вносятся изменения в ряд статей законов "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне Украины", "Об образовании" и "Об основах национального сопротивления".

"Сейчас существуют два понятия, определяющие систему подготовки, — допризывная и начальная общевойсковая подготовка, которые противоречат друг другу. Законопроект объединяет эти два понятия, то есть устраняет коллизию", — пояснил Роман Грищук.

Кроме того, парламентарий отметил, что вводится модульная система преподавания. Каждый модуль — отдельная тема: домедицинская помощь, гражданская защита, информационная безопасность. Вместо этого убираются устаревшие темы, такие как строевая подготовка. Больший акцент будет делаться на изучение новых технологий, которые используются в современной войне.

Напомним, что во время мобилизации в Украине студенты могут получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ. Юрист Дмитрий Дончак объяснил, распространяется ли это право на тех, кто получил академический отпуск в университете.