Военная подготовка в учебных заведениях: что предлагает новый законопроект

В Украине могут закрепить законодательно начальную общевойсковую подготовку для молодежи. Предполагается, что это будет способствовать улучшению военно-патриотического воспитания.

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В Украине могут ввести начальную военную подготовку учеников. Соответствующий законопроект рекомендовал Верховной Раде Комитет по вопросам молодежи и спорта. Деталями 21 апреля поделились в "Судебно-юридической газете".

Речь идет о законопроекте по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки №11092. Члены Комитета при обсуждении подчеркнули, что его принятие будет способствовать усовершенствованию военно-патриотического воспитания украинской молодежи.

Цель такой подготовки — формирование первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, а также ознакомление с местом и ролью в связи с осознанием своего долга по вооруженной защите Украины.

Ученики проходят обучение на третьем уровне полного общего среднего образования. Такие занятия проводят в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и других. В частности, молодым украинцам преподают предмет "Защита Украины", программы по которому разрабатывают и утверждают в МОН по согласованию Минобороны.

Законопроект предусматривает внесение изменений в такие законы:

"О воинской обязанности и военной службе";

"Об обороне Украины";

"Об образовании";

"Об основах национального сопротивления".

В частности, предлагается:

заменить понятие "допризывная подготовка" понятием "начальная общевойсковая подготовка";

закрепить в законе определение понятия "начальная общевойсковая подготовка";

определить составляющие структуры военного образования;

расширить перечень учебных заведений, в которых осуществляется начальная общевойсковая подготовка.

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