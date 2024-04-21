Военная подготовка в учебных заведениях: что предлагает новый законопроект
В Украине могут закрепить законодательно начальную общевойсковую подготовку для молодежи. Предполагается, что это будет способствовать улучшению военно-патриотического воспитания.
В Украине могут ввести начальную военную подготовку учеников. Соответствующий законопроект рекомендовал Верховной Раде Комитет по вопросам молодежи и спорта. Деталями 21 апреля поделились в "Судебно-юридической газете".
Речь идет о законопроекте по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки №11092. Члены Комитета при обсуждении подчеркнули, что его принятие будет способствовать усовершенствованию военно-патриотического воспитания украинской молодежи.
Цель такой подготовки — формирование первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, а также ознакомление с местом и ролью в связи с осознанием своего долга по вооруженной защите Украины.
Ученики проходят обучение на третьем уровне полного общего среднего образования. Такие занятия проводят в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и других. В частности, молодым украинцам преподают предмет "Защита Украины", программы по которому разрабатывают и утверждают в МОН по согласованию Минобороны.
Законопроект предусматривает внесение изменений в такие законы:
- "О воинской обязанности и военной службе";
- "Об обороне Украины";
- "Об образовании";
- "Об основах национального сопротивления".
В частности, предлагается:
- заменить понятие "допризывная подготовка" понятием "начальная общевойсковая подготовка";
- закрепить в законе определение понятия "начальная общевойсковая подготовка";
- определить составляющие структуры военного образования;
- расширить перечень учебных заведений, в которых осуществляется начальная общевойсковая подготовка.
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