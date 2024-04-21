Військовий вишкіл у закладах освіти: що пропонує новий законопроєкт

В Україні можуть закріпити законодавчо початкову загальновійськову підготовку для молоді. Передбачається, що це сприятиме покращенню військово-патріотичного виховання.

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В Україні можуть запровадити початковий військовий вишкіл учнів. Відповідний законопроєкт рекомендував Верховній Раді Комітет із питань молоді й спорту. Деталями 21 квітня поділилис в "Судово-юридичній газеті".

Йдеться про законопроєкт щодо вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки №11092. Члени Комітету під час обговорення наголосили, що його ухвалення сприятиме вдосконаленню військово-патріотичного виховання української молоді.

Мета такої підготовки — формування первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, а також ознайомлення з місцем і роллю у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Учні проходять вишкіл на третьому рівні повної загальної середньої освіти. Такі заняття проводять у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти й інших. Зокрема, молодим українцям викладають предмет "Захист України", програми з якого розробляють і затверджують у МОН за погодженням Міноборони.

Законопроєкт передбачає внесення змін до таких законів:

"Про військовий обов’язок і військову службу";

"Про оборону України";

"Про освіту";

"Про основи національного спротиву".

Зокрема, пропонується:

замінити поняття "допризовна підготовка" поняттям "початкова загальновійськова підготовка";

закріпити в законі визначення поняття "початкова загальновійськова підготовка";

визначити складові структури військової освіти;

розширити перелік закладів освіти, у яких здійснюється початкова загальновійськова підготовка.

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