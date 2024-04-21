Посилення мобілізації в Україні: коли запрацює е-кабінет і чи будуть там повістки

В Україні готують до запуску електронний кабінет для військовозобов’язаних. Сервіс дозволить оновлювати дані про себе в ТЦК онлайн.

Related video

Улітку в Україні має запрацювати електронний кабінет військовозобов’язаного. Про те, чи зобов’язані чоловіки в ньому реєструватися та чи приходитимуть туди повістки, ідеться в матеріалі "РБК-Україна" від 21 квітня.

Чи обов’язково реєструвати е-кабінет?

На цей момент реєстрація електронного кабінету військовозобов’язаного — добровільна. Однак у Міноборони планують, що кабінет створять на всіх — незалежно від того, користуватимуться вони сервісом чи ні.

Мета полягає у спрощенні процедури оновлення даних у ТЦК. Новий закон про посилення мобілізації зобов’язує українців, які стоять на військовому обліку, актуалізувати інформацію про себе протягом 60 днів.

Які функції матиме е-кабінет?

Електронний кабінет військовозобов’язаного буде окремим сервісом. У нього можна буде зайти з будь-якого пристрою та надати дані про себе онлайн. Також можна буде й перевірити, яка інформація про особу вже є в реєстрі "Оберіг".

Планується, що авторизуватися можна буде через BankID або "Дія.Підпис". У сервісі одразу підтягуватимуться ПІБ, місце реєстрації, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї та освіту тощо. Повідомлялося, що через електронний кабінет військовозобов’язані зможуть підтверджувати бронювання від мобілізації.

Повістки через е-кабінет вручатимуть?

Надсилання онлайн-повісток було запропоноване законопроєктом про посилення мобілізація, але не знайшло підтримки в парламенті й' було відхилене. Нині законодавством не передбачені електронні повістки та відповідальність за їх ігнорування, розсилати через сервіс їх не будуть.

Нагадаємо, у ЗМІ розібралися, чи вручатимуть в Україні з 18 травня повістки жінкам і чи зможуть громадянок призивати в ЗСУ.

Міністр юстиції України Денис Малюська попередив, що без військово-облікового документа для українців будуть недоступні деякі адмінпослуги.