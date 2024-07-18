Кабмін заборонив відключати світло у містах та селищах на кордоні з Білоруссю та РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також повідомив, що буде забезпечена справедлива черговість та тривалість відключень електропостачання для інших регіонів.

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення, за яким населені пункти, які знаходяться у 20-ти кілометровій зоні від кордону з Білоруссю та Росією, не будуть відключати від постачання електроенергії. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю", — зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що електроенергію не вимикатимуть також у містах та селищах, які розташовані у 20-ти кілометрах прифронтової зони.

Таким чином Кабмін розширив перелік об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання, до якого входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, а також лікарні.

Крім того, глава Уряду повідомив, що забезпечить справедливі графіки відключень світла для інших регіонів.

"Реагуємо на запит суспільства про справедливість у розподілі електроенергії. Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 17 липня "Укренерго" повідомило, що скасувало аварійні відключення світла на території всієї України.

У цей же день міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що через довготривалі відключення електрики тиск у мережі водопостачання знизився до критичного рівня., тому в Ірпені вводили графіки обмеження подачі води.