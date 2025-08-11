У Китаї будівельники "зрізали" гори та побудували неординарну швидкісну магістраль (відео)

В китайській гірській провінці Гуйджоу місцева влада вирішила прокласти нову швидкісну магістраль "Люань". Та замість того, аби робити тунельні переходи, чиновники вирішили будувати дорогу "зрізаючи гори" та йдуть поміж перевалами.

Наразі результати будівництва викликали суперечки в мережі щодо доцільності такого будування автостради, повідомляє Oddity Central.

Журналісти пишуть, що автомагістраль, що проходить крізь гори Ґуйчжоу та веде до цього мосту, останнім часом привертає багато уваги. Незвична ідея не прокладати тунелі крізь гори чи дорогу в обхід, китайські інженери вирішили буквально зрізати, щоб звільнити місце для швидкісної автостради.

Оскільки 92% території провінції Ґуйчжоу складають гори та скелі, що робить її чудовим місцем для фотографування, але справжнім випробуванням для автомобілістів. Такі проєкти, як міст через Великий Каньйон Хуадзян та автомагістраль Луань, покликані полегшити життя водіям.

Водночас створення нового шляхопроводу викликало занепокоєння екологів. Вони переконані, що майбутня траса змінить баланс водних ресурсів, а кількість паводків і селевих потоків з гір, які будуть опускатися на трасу, може кратно збільшитися.

Самі планувальники відповіли захисниками природи та користувачам у мережі. Вони стверджують, що не мали вибору й мусили зрізати вершини гір, аби прокласти дорогу, а прокладання тунелів у цій місцевості є неможливим через особливості гірського грунту та подальшого рельєфу, де мала бути траса.

