Сотні жертв щороку: що відомо про найнебезпечнішу дорогу в світі (фото, відео)

Майже 60-кілометрова дорога Юнгас у Болівії, яка з'єднує столицю Ла-Пас з містом Короїко, була назвала місцевими та туристами "дорогою смерті". За її багаторічну історію сталася низка ДТП і нещасних випадків, однак найгучнішим був випадок 1983 року.

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В липні того року сталася найжахливіша катастрофа, коли на вузькій дорозі автобус зірвався у прірву, в результаті чого загинуло 100 осіб, повідомляє Daily Star.

Королівський автомобільний клуб Великої Британії (RAC) визнав цю сумнозвісну трасу найризикованішою на планеті через своє специфічне розташування. Тут на подорожувальників чекає майже 200 запаморочливих серпантинів, деякі з яких обриваються прямісінько в прірву глибиною понад 1100 м, а також надзвичайно вузька смуга руху (в деяких місцях лише 3 метри), круті схили, непроглядні густі тумани, дощі та зсуви ґрунту.

Найвищою точкою маршруту є висота 4650 метрів над рівнем моря. Саме тут водіям доводиться сам-на-сам мати справу вузькими гравійними стежками над хмарами, часто — за дуже небезпечних погодних умов. Крім того, додаткових проблем створюють тумани та рух машин з іншого боку, коли водіям треба надзвичайно вузько ставати одне до одного, аби пропустити попутні машини.

"Дорога смерті" є справжнім випробуванням для всіх подорожувальників Фото: Wikipedia

Найжахливішим епізодом на "Дорозі смерті" став випадок у липні 1983 року. Тоді автобус з людьми намагався обережно об'їхати мимо тієї злощасної прірви, та водій не впорався з кермуванням і транспорт з людьми впав у каньйон. В результаті цього інциденту, який став найбільшою автокатастрофою в історії Болівії, загинуло понад 100 осіб, серед яких були літні люди та діти.

Згодом, в 1994 році сталася ще одна трагедія — тоді в прірву впали понад 25 машин, а точна кількість постраждалих залишалася невідомою. Починаючи з 2000-х років, болівійська влада почала будівництво новою двосмугової дороги з потужною дренажною системою, відбійниками та іншими системами безпеки.

З 2006 року, з моменту відкриття цього шляхопроводу, пасажиропотік через "дорогу смерті" значно скоротився, а кількість нещасних випадків і аварій кратно зменшилася.Наразі цей артефакт історії Болівії поступово став притулком для представників дикої природи, а також екстремалів, любителів гірської їзди на велосипеді та відчайдухів

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