Відвідав 190 країн: популярний блогер назвав найнебезпечніші країни світу (відео)

Лука Пфердменгес почав подорожувати у 15 років і планує відвідати всі 256 країн, залежних територій і невизнаних утворень у світі.

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Відомий німецький тревел-блогер Лука Пфердменгес подорожує з 15 років і встиг побувати в 190 країнах. У його планах відвідати всі країни у світі, тож йому довелося заїхати навіть у такі неспокійні регіони, як Афганістан, Сирія та Гаїті, і саме вони опинилися в його топі найнебезпечніших країн, хоча йому і вдалося виїхати звідти неушкодженим. Про це пише Daily Mail.

Лука в Сирії

На сьогодні 22-річний німець, професійний жонглер, зірка соціальних мереж і мандрівник побував у 190 країнах. Загалом у світі налічується 256 країн, залежних територій і невизнаних утворень. Суверенних країн у світі налічується 206, причому визнаних усіма країнами світу з них — 190, а визнаних більшістю країн — 198. Тож йому ще є куди поїхати.

Лука називає Афганістан, Папуа-Нову Гвінею, Сомалі, Ємен, Чад, Сирію і Центральноафриканську Республіку серед найнебезпечніших місць, які він відвідав, а також Гаїті.

Лука в Сомаліленді Фото: Instagram Luca Pferdmenges

"У такі місця, як Гаїті, де місцеве населення страждає, дивно було їхати туристом. Але, намагаючись відвідати всі країни на планеті, я не можу обійти їх стороною. Найчастіше вони виявляються найбільш захопливими і пізнавальними", — Лука розповів, що на Гаїті спілкувався з місцевими жителями і вони зізналися, що в них немає доступу до питної води, немає електрики і не завжди є їжа.

"У Порт-о-Пренсі є передмістя, куди машини не в'їжджають — їх грабують. Такі місця, де панує анархія і ваша безпека під загрозою, — найскладніші для відвідування країни", — згадує мандрівник.

Лука розповів, що він скористався послугами місцевого гіда, щоб той показав йому найнебезпечніші місця: "Очевидно, що всяке може трапитися, але з надійним гідом ризик зводиться до мінімуму".

Афганістан він відвідав 2021 року, за пів року до того моменту, як таліби прийшли до влади. І навчав дітей у місцевій цирковій школі жонглювати. Якоїсь миті його замкнули разом із дітьми, бо на вулиці почалася перестрілка.

Лука навчав жонглювати дітей в Афганістані

"Два дні потому, все ще перебуваючи в Афганістані, ми хотіли відвідати парк, але наші плани змінилися, тому що парк почали бомбити", — згадує Лука.

У Папуа-Новій Гвінеї він бачив пограбування автомобіля. Не знаючи міста Порт-Морсбі Лука забрів у небезпечний район, звідки його визволяла поліція.

"Я німець, тому мені подобається скрізь ходити пішки. Але в якийсь момент під'їхав поліцейський джип і офіцер сказав мені: "Туди вам їхати не можна, будь ласка, сідайте в машину". Я вирішив довіритися йому. Ми проїхали через передмістя, яким я збирався пройти, і через п'ять хвилин після того, як він мене підібрав, ми побачили пограбування автомобіля. Бандити зупиняли машини і вимагали гроші, телефони або навіть саму машину — це, на жаль, звичайна справа в Порт-Морсбі", — Лука побачив, як поліцейський схопив дробовик і почав стріляти в повітря, поки він сам скорчився на задньому сидінні, побоюючись вогню у відповідь.

Перебуваючи на французькій заморській території Французької Гвіани, Лука сам зазнав нападу. Величезний хлопець схопив його за шию. Почав трясти і вимагати два євро.

"Я б дав йому гроші, але в мене не було євро Я знайшов у гаманці 10-фунтову купюру і віддав йому, але він був розлючений. Я міг би також дати йому купюру з "Монополії", — у підсумку мандрівника врятував господар найближчого кафе, який завів його всередину і забарикадував двері.

У Ємені йому пропонували орендувати автомат на день, але Лука відмовився від настільки щедрої пропозиції.

Лука відвідує навіть ті країни, які вважаються дуже небезпечними

Нагадаємо, мандрівники відвідали місто Тяньдучен (Китай), на будівництво якого витратили 760 мільйонів фунтів, скопіювавши Ейфелеву вежу і фонтани з Версаля. Але місто так і залишилося незаселеним.