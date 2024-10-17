Відвідав 190 країн: популярний блогер назвав найнебезпечніші країни світу (відео)
Лука Пфердменгес почав подорожувати у 15 років і планує відвідати всі 256 країн, залежних територій і невизнаних утворень у світі.
Відомий німецький тревел-блогер Лука Пфердменгес подорожує з 15 років і встиг побувати в 190 країнах. У його планах відвідати всі країни у світі, тож йому довелося заїхати навіть у такі неспокійні регіони, як Афганістан, Сирія та Гаїті, і саме вони опинилися в його топі найнебезпечніших країн, хоча йому і вдалося виїхати звідти неушкодженим. Про це пише Daily Mail.
На сьогодні 22-річний німець, професійний жонглер, зірка соціальних мереж і мандрівник побував у 190 країнах. Загалом у світі налічується 256 країн, залежних територій і невизнаних утворень. Суверенних країн у світі налічується 206, причому визнаних усіма країнами світу з них — 190, а визнаних більшістю країн — 198. Тож йому ще є куди поїхати.
Лука називає Афганістан, Папуа-Нову Гвінею, Сомалі, Ємен, Чад, Сирію і Центральноафриканську Республіку серед найнебезпечніших місць, які він відвідав, а також Гаїті.
"У такі місця, як Гаїті, де місцеве населення страждає, дивно було їхати туристом. Але, намагаючись відвідати всі країни на планеті, я не можу обійти їх стороною. Найчастіше вони виявляються найбільш захопливими і пізнавальними", — Лука розповів, що на Гаїті спілкувався з місцевими жителями і вони зізналися, що в них немає доступу до питної води, немає електрики і не завжди є їжа.
"У Порт-о-Пренсі є передмістя, куди машини не в'їжджають — їх грабують. Такі місця, де панує анархія і ваша безпека під загрозою, — найскладніші для відвідування країни", — згадує мандрівник.
Лука розповів, що він скористався послугами місцевого гіда, щоб той показав йому найнебезпечніші місця: "Очевидно, що всяке може трапитися, але з надійним гідом ризик зводиться до мінімуму".
Афганістан він відвідав 2021 року, за пів року до того моменту, як таліби прийшли до влади. І навчав дітей у місцевій цирковій школі жонглювати. Якоїсь миті його замкнули разом із дітьми, бо на вулиці почалася перестрілка.
"Два дні потому, все ще перебуваючи в Афганістані, ми хотіли відвідати парк, але наші плани змінилися, тому що парк почали бомбити", — згадує Лука.
У Папуа-Новій Гвінеї він бачив пограбування автомобіля. Не знаючи міста Порт-Морсбі Лука забрів у небезпечний район, звідки його визволяла поліція.
"Я німець, тому мені подобається скрізь ходити пішки. Але в якийсь момент під'їхав поліцейський джип і офіцер сказав мені: "Туди вам їхати не можна, будь ласка, сідайте в машину". Я вирішив довіритися йому. Ми проїхали через передмістя, яким я збирався пройти, і через п'ять хвилин після того, як він мене підібрав, ми побачили пограбування автомобіля. Бандити зупиняли машини і вимагали гроші, телефони або навіть саму машину — це, на жаль, звичайна справа в Порт-Морсбі", — Лука побачив, як поліцейський схопив дробовик і почав стріляти в повітря, поки він сам скорчився на задньому сидінні, побоюючись вогню у відповідь.
Перебуваючи на французькій заморській території Французької Гвіани, Лука сам зазнав нападу. Величезний хлопець схопив його за шию. Почав трясти і вимагати два євро.
"Я б дав йому гроші, але в мене не було євро Я знайшов у гаманці 10-фунтову купюру і віддав йому, але він був розлючений. Я міг би також дати йому купюру з "Монополії", — у підсумку мандрівника врятував господар найближчого кафе, який завів його всередину і забарикадував двері.
У Ємені йому пропонували орендувати автомат на день, але Лука відмовився від настільки щедрої пропозиції.
Нагадаємо, мандрівники відвідали місто Тяньдучен (Китай), на будівництво якого витратили 760 мільйонів фунтів, скопіювавши Ейфелеву вежу і фонтани з Версаля. Але місто так і залишилося незаселеним.